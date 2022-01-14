الامارات | الرجال بالكمامات أكثر جاذبية للنساء

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال بالكمامات أكثر جاذبية للنساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزعم باحثون في جامعة كارديف البريطانية، أن الكمامات تجعل الرجال أكثر جاذبية للعين،

وأظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يرتدون الكمامة، يعتبرون أكثر جاذبية بالنسبة للنساء مقارنة بغيرهم ممن لا يضعون أي شيء يغطي وجوههم. بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» طلب الباحثون في الدراسة التي بدأت في فبراير 2021، من 43 امرأة تقييم صور الرجال على أساس الجاذبية.

وتم عرض الصور بنوعين مختلفين من أقنعة الوجه، قناع طبي أزرق وقناع من القماش العادي، وقالت المشاركات إن تلك الوجوه التي ترتدي أقنعة جراحية كانت الأكثر جاذبية.

وقال الدكتور مايكل لويس من كلية علم النفس بالجامعة إن الدراسة أثبتت أن تفضيلاتنا قد تغيرت بمرور الوقت - مع اعتبار أقنعة الوجه (الكمامات) كانت تجعل الشخص أقل جاذبية قبل الوباء.

وأضاف: «دراستنا تشير إلى أن الوجوه تعتبر أكثر جاذبية عند تغطيتها بأقنعة الوجه الطبية».

وفسر ذلك بقوله: «قد يكون هذا بسبب أننا اعتدنا على ارتداء العاملين في مجال الرعاية الصحية أقنعة زرقاء... في الوقت الذي نشعر فيه بالضعف، قد نجد أن ارتداء الأقنعة الطبية مطمئن وبالتالي نشعر بمزيد من الإيجابية تجاه مرتديها».

وتابع: «من الممكن أن تجعل أقنعة الوجه الناس أكثر جاذبية لأنها توجه الانتباه فقط نحو العيون».

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Cognitive Research، بينما لم يتم إصدار نتائج دراسة ثانية تطلب من الرجال تقييم جاذبية المرأة، لكن الدكتور لويس قال إن النتائج كانت متشابهة.

وكان العلماء قد أكدوا أن الكمامات يمكن أن تحد بشكل كبير من انتشار كوفيد عن طريق خفض المسافة التي يمكن أن تنتقل بها الجسيمات المعدية إلى النصف.

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