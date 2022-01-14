الامارات | بأجواء مسلسل "صراع العروش".. نجوم السعودية يروجون لموسم الرياض بطريقة مبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بأجواء مسلسل "صراع العروش".. نجوم السعودية يروجون لموسم الرياض بطريقة مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت تحرص الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على مفاجأة الجمهور بالترويج لفعاليات موسم الرياض بطرق جديدة ومبتكرة، بعد أن كان نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو نجم أبرز إعلانات الموسم الذي تم طرحه قبل أشهر.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر تويتر خلال الساعات الماضية إعلانًا ترويجيًا جديدًا للموسم، شهد ظهور عدد كبير من أشهر نجوم السعودية، واستوحت أجواء الإعلان من المسلسل الشهير "Game of Thrones"، حيث ظهر نجوم السعودية وهم يؤدون إحدى شخصيات المسلسل الملحمي الشهير، ويشيرون إلى واحد من فعاليات موسم الرياض.

وكان النجم السعودي عبد الله السدحان قد ظهر بشخصية تايوين لانستر، فيما ظهر ياسر القحطاني لاعب كرة القدم السعودي في شخصية "جون سنو" بينما المذيعة السعودية سارة مراد مقدمة برنامج "صباح الخير يا عرب" قلدت شخصية دينيريس تارجيريان، فيما ظهرت إلهام علي بدور سيرسي لانستر.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الإعلاني الترويجي لموسم الرياض، وأشادوا بفكرة الإعلان وربطه بمسلسل "Game of Thrones"، كما تخطى الإعلان أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحه قبل ساعات وحتى الآن.

من جانبه علق النجم السعودي عبد الله السدحان على الإعلان وأشاد بالإمكانيات الممنوحة لفريق عمل الإعلان الترويجي، وأعاد نشر الإعلان عبر تويتر وعلق عليه قائلًا: "وصلت لموقع التصوير تلك الليلة شاهدت خلية نحل لم أشاهدها في أي عمل تم تصويره في الرياض.. لا تجون"، أما ياسر القحطاني فكتب: "تشرفت بالمشاركة في هذا العمل الإبداعي من إبداع وتنفيذ شباب بلادي".

أما الفنانة إلهام علي فعلقت على الإعلان وكتبت: "من إعلان قدر مخرجنا يصنع لنا ملحمة، اللي يقول حنا ما نقدر اقول له غلطان، الشي الوحيد اللي نحتاجه نؤمن فينا، نشجع بعض وندعم بعض.. فرحانة بهالإعلان والتجربة، بس بكسر القاعدة وبقول لازم تجون".

في سياق آخر، كان الجمهور قد تفاعل مع أحدث حفلات موسم الرياض التي أقيمت مساء أمس الخميس وأحياها عاصي الحلاني وملحم زين ومروان خوري، وأشعل كل منهم أجواء الفل يأغانيهم الطربية اللبنانية المميزة.

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