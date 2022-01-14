طرق التعامل مع الطفل المتعرض للتنمر.. في خطوات بسيطة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتعرض الأطفال للتنمر في مراحل عمرية مختلفة؛ مما يصيبهم بالإحباط وفقدان الثقة بالنفس، ويحتاج الطفل إلى التوعية المستمرة حتى لا يتعرض لمشاعر سلبية.

وأوضحت الدكتورة إيمان عزت، مؤسسة مبادرة حماية لتوعية الأطفال والأسرة من التحرش والتنمر، أنه من خلال وسائل إيضاح يمكن توصيل المفاهيم المختلفة للطفل مثل الرسوم، المجسمات، الألوان المبهجة ويمكن استخدام هذه الوسائل الإيضاحية مع أغنية.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، أنه يمكن بدء التحدث مع الطفل من سن 4 إلى 11 سنة، ولكن من سن 14 سنة لهم تعامل مختلف لأنها مرحلة المراهقة.

وأشارت إلى أن هناك بعض العلامات التي تساعد على تمييز بين الطفل المتنمر والمتنمر عليه، ففي البداية على الأم التعرف على مفهوم التنمر بأنواعه، محذره الأمهات من أن تتحول لمصدر تنمر لأطفالها دون قصد مما يؤدي إلى فقدان الطفل الثقة بالنفس.

كيفية توعية الأطفال من التحرش

التحرش شكل من أشكال العنف ويوجد عدة أنواع للتحرش مثل هتك العرض، انتهاك جنسي، اغتصاب، يمكن أن يكون أشد قسوة أو إيذاء من التنمر، وعلى الآباء فهم معنى التحرش حتى يتمكنوا من توعية أطفالهم.

- على الأمهات توعية أطفالهم بمفهوم التحرش والتمييز بين اللمسات المختلفة للجسم.

- توعية الطفل بالأماكن الخاصة في الجسم.

- توعية الطفل بالأشخاص المسموح لهم برؤية أجسامهم مثل الأم والأب والطبيب في حال وجود الوالدين.

ونصحت إيمان عزت، بدرج مناهج التربية الجنسية في المناهج، حتى يتمكن الأطفال من التوعية والتمييز ومعرفة أي نوع من التحرش يمكن أن يتعرضوا له.