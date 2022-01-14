3 طرق لعمل البفتيك في البيت.. حار ومخبوز وعادي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البفتيك من الأكلات الشهية للأطفال والكبار ويمكن تحضيره بأكثر من وصفة، وفيما يلي طرق عمل البفتيك في البيت بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، حيث قدمته في برنامجها على قد الإيد.

مكونات طريقة عمل البفتيك

لحم بفتيك.

بصل.

ثوم.

خل.

ملح.

فلفل أسود.

بيض.

بقسماط.

دقيق.

طريقة تحضير البفتيك

تتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود والخل والثوم والبصل.

يترك البفتيك بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

تغمس قطع البفتيك فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

يقلى البفتيك في الزيت ويقلب حتى تمام النضج ثم يقدم.

طريقة عمل بفتيك حار

كيلو لحم ستيك أو بفتيك.

نصف كوب خل.

ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

2 ملعقة صغيرة بصل مفروم.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة صلصة حارة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

2 ملعقة عصير ليمون.

بيضة.

بقسماط خشن.

زيت للقلي.

طريقة تحضير بفتيك حار

لعمل تتبيلة البفتيك: يخلط الخلّ، الثوم، زيت الزيتون، الفلفل الأسود المطحون، البصل، الملح، الصلصة الحارة، الفلفل الأحمر الحار والملح والليمون في وعاء كبير.

تضاف قطع البفتيك في التتبيلة وتترك منقوعة ليلة كاملة.

يسخن الزيت جيدًا وحضري خليط البيض والبقسماط.

يغمس البفتيك في البيض ثم البقسماط جيدًا ثم يوضع في الزيت الحامي.

توضع قطع الستيك لحوالى 7 دقائق لكلّ جهة أو حتى تنضج تماماً.

طريقة عمل البفتيك في الفرن

ربع كوب زبدة مذابة.

ربع كوب زيت نباتي.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب طماطم شيري.

2 ثمرة جزر مقطع دوائر.

ثمرة فلفل أحمر مقطع مكعبات.

ثمرة بصل مفروم.

2 كوب بروكولي مقطع زهرات صغيرة.

500 غرام بفتيك مدقوق.

عصير ليمونة.

طريقة تحضير بفتيك في الفرن

يسخن الفرن على حرارة 400 درجة.

تجهز صينية غير لاصقة وتدهن بالزيت.

تخلط الزبدة والزيت والثوم والملح والفلفل والأعشاب الإيطالية في وعاء.

يوضع الفلفل والجزر والبروكلي والبصل والطماطم في طبق الفرن المجهز وتوزع نصف كمية خليط الزبدة فوقها وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة.

يخرج الطبق من الفرن وتوضع قطع البفتيك في الطبق بحيث يكون البفتيك بالوسط والخضار جانباً وتوزع باقي كمية خليط الزبدة.

يدخل الطبق للفرن المحمى مسبقاً لمدة 30 دقيقة حتى ينضج البفتيك.

يخرج البفتيك من الفرن ووزعي عصير الليمون وقدميه ساخناً.