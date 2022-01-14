الامارات | شاهد أول فيديو على «يوتيوب» استطاع تحقيق 10 مليارات مشاهدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو على «يوتيوب» استطاع تحقيق 10 مليارات مشاهدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت أغنية شهيرة للأطفال أن تصبح أول فيديو على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» من تحقق رقم قياسي وغير مسبوق على منصة «يوتيوب» حيث بلغت 10 ‏مليارات مشاهدة.‏

واستطاعت أغنية «بيبي شارك» أن تحقق ذلك الإنجاز التاريخي، منذ أن طرحت لأول مرة في عام 2016، على الرغم من ألحانها وكلماتها البسيطة للغاية، وفقا لمجلة «بيلبورد» الموسيقية الأمريكية.

وتفوقت «بيبي شارك» على العديد من الأغاني لأشهر المطربين العالميين، من أبرزها «ديسباسيتو»، التي حققت 7.7 مليار مشاهدة على «يوتيوب» حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأغنية «بيبي شارك» صادرة عن كوريا، وتم تحميلها لأول مرة على «يوتيوب» في شهر يونيو 2016، هي عبارة عن «ريمكس» لأغنية أمريكية أنتجتها شركة «بينكفونغ» وتتواجد في سيول.

واستثمر صناع أغنية «بيبي شارك» النجاح الكبير لها في العديد من الصور، منها إقامة جولة غنائية لها في عام 2019، وتخصيص مسلسل كرتوني للأطفال مستوحى منها عُرض على قناة «نيلكوديون» الأمريكية للأطفال في العام الماضي.

كما تعتزم «نيكلوديون» إنتاج فيلم كرتون طويل عن أغنية «بيبي شارك» في المستقبل القريب.

يشار إلى أن أغنية «بيبي شارك» أصبحت في نوفمبر 2020 أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على موقع «يوتيوب» على الإطلاق، بمشاهدات تجاوزت 7 مليارات مشاهدة.

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