كورونا اليوم: رصد متحور أكثر فتكًا في إسرائيل.. وهذا ما يفعله أوميكرون بغير المطعمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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دراسة بريطانية: كورونا يفقد 90% من قدرته على الإصابة فى غضون 20 دقيقة

كشفت دراسة بحثية جديدة ومتقدمة أجراها باحثو جامعة بريستول البريطانية عن اكتشافات مذهلة، حيث يفقد فيروس كورونا 90% من قدرته على الإصابة بالعدوى في غضون 20 دقيقة من انتقاله جوًا - وتحدث معظم الخسائر في غضون الدقائق الخمس الأولى.

هذا الإعلان هو اكتشاف أول عمليات المحاكاة في العالم لكيفية بقاء الفيروس في هواء الزفير، حسبما تشير صحيفة The Guardian البريطانية اليومية.

مع انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم، توحد الباحثون في جميع أنحاء جامعة بريستول للتعاون على إيجاد طرق للتغلب على المرض، من بين العديد من الموضوعات البحثية الرئيسية، كان أحد الموضوعات التي عمل الباحثون عليها هو "كم من الوقت يعيش الفيروس في القطرات المحمولة جواً وكيف يمكن تقليل ذلك."

-رصد متحور فرعي من أوميكرون أكثر فتكا في إسرائيل

رصدت إسرائيل 20 حالة من المتحور الفرعي الجديد المنبثق عن متحور "أوميكرون"، وذلك حسبما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير لها اليوم الجمعة.

و نقل التقرير عن قناة كان 11 الإسرائيلية، أن المتحور المعروف اختصارا باسم بي إيه 2، به طفرات أكثر من أوميكرون الأصلي، مما يدفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه سيكون أكثر عنفا.

لكنها استدركت بأن هذا الأمر لا يزال فرضية، ومن المهم ملاحظة أنه لا يوجد يقين مطلق ومعرفة بهذا الشأن.

-ما يفعله أوميكرون بغير المطعمين

كشفت دراسة أجريت في جنوب إفريقيا ونُشرت نتائجها، اليوم الجمعة، أن المصابين بمتحور أوميكرون الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة أو لدخول المستشفيات أو الوفاة، مقارنةً بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.

وقارنت الدراسة، التي أجراها "المعهد الوطني للأمراض المعدية" في منطقة ويسترن كيب، والتي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع حوالي 5100 مصاب بأوميكرون، وفقًا لـ "روسيا اليوم"