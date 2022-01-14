4 أبراج تعشق الشتاء.. أحدهم يجب المشي تحت المطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

فصل الشتاء من الفصول المحببة للكثيرين، فهو يعد بمثابة الحب والراحة والدفء لهم.

وبحسب علم الفلك والأبراج، نوضح لكم الأبراج التي التي تعشقه، وذلك كما ورد في موقعي "timesofindia" و "elitedaily".

-برج العذراء

من أكثر الأبراج التي تعشق الشتاء والأمطار، والخروج في الطقس البارد في وقت الأمطار بالنسبة لهم متعة.

-برج الميزان

يرافق الأبراج السابقة في عشقهم للشتاء وكرههم لفصل الصيف.

-برج الثور

من الابراج التي تميل إلى الأجواء الشتوية والأمطار والهواء، ويشعرون بسعادة كبيرة في هذه الأجواء.

-برج الجدي

برج يكره الصيف، ويحب الشتاء كثيرا ولا يصاب فيه بالاكتئاب.