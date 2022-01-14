إجراءات تمكنك من تقليل الآثار الجانبية للقاح.. اتبع تلك التوصيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عادة ما تؤدي لقاحات كورونا سواء بجرعاتها الأولى والثانية وحتى الجرعة الثالثة، إلى بعض الآثار الجانبية التي قد تكون مزعجة لدى البعض.

وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي بعض الإجراءات والحيل التي من قد تمكنك التخفيف من الأعراض الأكثر شيوعًا لتلك التأثيرات الناتجة عن تلقي جرعات اللقاح.

-عدم الراحة بالذراع

أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لتلقي لقاح كورونا هو الشعور بعدم الراحة في الذراع، حول مكان إعطاء الحقنة، لدى خبراء الأمراض في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصيات متعددة لتخفيف هذا النوع من الألم.

يُذكر أن منها ممارسة واستخدام الذراع لتقليل الألم وعدم الراحة بعد الحقنة، كما أوصت المنظمة الصحية بوضع منشفة باردة ومبللة على المنطقة المؤلمة.

هناك أيضًا أدوية لا تستلزم وصفة طبية حققت بعض النجاح في تقليل الألم وعدم الراحة بعد التطعيم، بينها مسكنات الألم الشائعة الاستخدام مثل الأيبوبروفين والأسبرين، لكن ينصح الأشخاص بمراجعة الطبيب وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عدم تناول الأسبرين.

ويحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من تناول هذه الأدوية قبل تلقي لقاحك لأن ذلك قد ينتج عنه آثار جانبية، إضافة إلى عدم استخدام أي أدوية إذا كنت تعاني من حالة تمنعك عادةً من استخدامها.

-التعب والصداع والحمى

تشمل الآثار الجانبية الأخرى التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع التعب والصداع والحمى، فيمكن أن تؤدي الحمى إلى تفاقم الصداع عن طريق التسبب في الجفاف، والذي يمكن تخفيفه عن طريق شرب الكثير من السوائل، كما يمكن تقليل الانزعاج الناجم عن أي حمى، بارتداء الملابس الخفيفة.

يجب أن تتلاشى هذه الآثار الجانبية خلال بضعة أيام، وتم الإبلاغ عن هذه الآثار الجانبية الشائعة بشكل مكثف بين الأشخاص الذين يتلقون الجرعة الثانية.

ويؤكد مركز السيطرة على الأمراض أن هذا أمر طبيعي وليس مدعاة للقلق، قائلًا: "الآثار الجانبية بعد الجرعة الثانية قد تكون أكثر حدة من تلك التي ظهرت بعد اللقطة الأولى.. هذه الآثار الجانبية هي علامات طبيعية على أن الجسم يبني الحماية ويجب أن تختفي في غضون أيام قليلة."

يلاحظ المركز العديد من المواقف التي يمكن أن تصبح فيها الآثار الجانبية النموذجية مدعاة للقلق، ففي حالة حدوث أي مما يلي، ينصحون بالاتصال بالطبيب:

-زيادة الاحمرار أو الألم حول موقع الحقن سوءًا بعد يوم من تلقي اللقاح.

- لا يبدو أن الآثار الجانبية تتلاشى بعد بضعة أيام.

- الآثار الجانبية الشديدة أو المقلقة.