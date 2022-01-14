البلوجر «أحمد حسام» شبيه «تامر حسني» يعقد قرانه على «إنفلونسر»: هي العوض (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ البلوجر أحمد حسام، متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، «إنستجرام»، بعقد قرانه دون أن يعلن خطوبة أو أي ارتباط غير رسمي، وجاء هذا الزواج فجأة عقب عدد من الخطوبات والعلاقات العاطفية التي أعلن عنها مسبقا لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف عن أحمد حسام تشبيه الجمهور له بتامر حسني وكانت هو بداية شهرته وقابل تامر حسني أكثر من مرة لحبه الشديد له حتى أصبح من معارف تامر حسني.

تفاصيل زواج البلوجر أحمد حسام

ونشر أحمد حسام عددا من الصور والفيديوهات عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب تعليقا مؤثرا على نبأ إعلان زواجه ليعلن فيه عن حبه لزوجته البلوجر الشهيرة، «عفراء السطي»، جا فيه: «انا اتجوزت، اتجوزت أجمل وأطيب وأحن بنت في العالم، ربنا عوضني بيها عن أى حاجة وحشة حصلتلي، كأن ربنا بيقولي أنا مديلك هدية تعوضك عن أي حاجة وحشة حصلتلك فى حياتك أو حد خذلك وكسر قلبك».

وأكمل «حسام» في تعليقه معبرا عن امتنانه بعروسته، «ربنا كرمنى بزوجة فوق ما أنا كنت بتمنى، دائما لما تكون تعبان أو مدايق أفضل اختيار هو إنك تقعد مع نفسك والإنسانة دي الوحيدة اللي عوضتني عن نفسي، أيوه عوضتني عن نفسي يعني إن أقدر دلوقتي أقول إني مش محتاج ايدي التانية تدفيني أو تمسح دمعتي لأن في معاية روح هدية من ربنا بقت لي كل حاجة».

واختتم حسام كلامه، «شخص جعلك لاتحتاج إلى الجميع لأني وجدت الجميع فيه، بداخلي لها حب لا سماء ولا وطن يوصفه، عمرك ماهتحب حد أكثر من نفسك فأنتي وبكل بساطة أصبحتي نفسي، بحبك»، وبدورها نشرت عفراء السطي صورا وفيديوهات من احتفالهما بعقد قرانهما.