أفضل ماسكات البشرة الدهنية.. «بياض البيض والطماطم والعسل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة وخاصة في فصل الشتاء حتى يبدو الوجه أكثر نظافة بمجموعة من المكونات الطبيعية منها كما ذكرها موقع «healthshots».

أفضل ماسكات للبشرة الدهنية

بياض البيض

استخدام بياض البيض على البشرة من الأمور التي تساعد على إصلاح أنسجة الجلد التي تضررت بسبب حب الشباب، كما أنه من المرطبات الفعالة للبشرة ويساعد على إبطاء شيخوخة الجلد.

يمكن تحضير قناع الوجه عن طريق خلط بياض البيض مع ملعقة من العسل، ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق وشطفه بالماء الفاتر، ويمكن وضع قطرات من عصير الليمون على البشرة ما يساعد على التخلص من البكتيريا التي تسبب الحبوب.

ماء الورد

يساعد ماء الورد على تنظيف وتهدئة البشرة، ويمكن مزج ماء الورد مع ماسك بياض البيض أو ماسك الزبادي أو ماسك الطمي للحصول على بشرة خالية من الحبوب ويقلل من إفراز الدهون التي تتراكم على البشرة.

الطماطم

من الماسكات التي يمكن صنعها في المنزل، وخاصة للبشرة الدهنية، حيث تساعد على إزالة البقع وتنعيم الجلد، وبناء الكولاجين للحفاظ على مرونة الجلد والمساعدة في ترطيب البشرة.

يمكن مزج الطماطم مع الليمون أو العسل حسب احتياج البشرة لمدة 15 دقيقة على الأكثر وشطفها بالماء الفاتر، ويمكن تكرارها مرتين فقط في الأسبوع.

الكركم

يساعد الكركم على إزالة حب الشباب ويمنع تهيج الجلد، بالإضافة إلى قدرته على تنعيم البشرة والتخلص من التصبغات وعلاج حروق الشمس، وقناع وجه الكركم، يمكن دمجه مع العسل والزبادي وشطفه بالماء الفاتر.

ماسك البيض والشوفان والعسل

يساعد على توحيد لون البشرة، وتضييق المسام، كما أن العسل من المكونات المغذية والمهدئة والمضادة للبكتيريا، ما يساعد على التخلص من الحبوب التي تتراكم على البشرة الدهنية.