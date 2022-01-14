10 علامات في العلاقات العاطفية ترفع الـred flag: «فكر إنك متكملش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشارات وعلامات كثيرة تظهر أمام المرتبطين أو المخطوبين، ولكنهم يتجاهلونها بدون قصد، سواء لأنهم لا يريدون رؤية ذلك، أو لاعتقادهم أن الطرف الآخر سيتغير.

هبة سواح مدربة حياة متخصصة فى مجال العلاقات الأسرية، وتحقيق الذات، شرحت 10 علامات في العلاقات العاطفية تشير إلى الـ«red flag» أي علامة حمراء أو خطر الاستكمال في العلاقة.

التبرير

عندما تجد نفسك بدأت التبرير لتصرفات الطرف الآخر الخاطئة وتبدأ بفلترة الدليل حول الشيء الخطأ وتختار فقط الأمور الجيدة: «زي مثلا هي صوتها عالي بس أكيد لما نتجوز هتبقى اهدى، هو له علاقات ببنات بس أكيد هيتغير لما نتجوز، دماغك بتفلتر الحاجات اللى بتبقى واضحة».

طريقة الخناق

طريق المشاجرة بين الطرفين، تظهر مدى قدرة الشخص على استكمال حياته مع الآخر، هل مثلا يعمل على الانتقاد طوال الوقت بشكل غير لائق، لا يتحمل مسؤولية أخطائه ويحاول التبرير: «أو حد لما نتخانق بيبعد عني ومفيش أي تواصل بينا، طريقة التواصل وطريقة الاختلاف مهمة جدا، وهل واحنا لما بنختلف بنعرف نتناقش ونسمع بعض ونعرف وجه نظر بعض وبنواجه».

التحكم

الشخص الذي يتعامل دائما بطريقة التحكم في الطرف الآخر مثل «ليه لابسة كده أو أنا مش عجبني صاحبتك دي اللي بتكلمها»، ويتحول كل شيء إلى تحكمات واستجواب: «واحد فيكم يبقى مسيطر وبعد شوية التاني يبقى ملوش شخصية».

لا يعطي ويحرص على مصلحته

هناك شخص تجده يريد دائما الحصول على كل شيء من الطرف الآخر وفي المقابل لا شيء: «بياخد ومبيديش بعد شوية هتحس بنقمة الطرف اللي كان بيدي كتير والعلاقات قايمة على هات وخد العلاقة الوحيدة اللي قايمة تدي ومتاخدش هي علاقة الأب والأم بأولادهم».

لا تشعر بالراحة

أحيانا يشعر الشخص بعدم الراحة بدون معرفة السبب وراء ذلك مجرد شعور وذلك لا يعني الهروب ولكن يجب البحث عن السبب: «ولو الشخص اللي قدامك بيقدرك هيصبر عليك، ومتستعجلش لما تلاقي جواك حاجة مش مريحاك».

عايش حياة السينجل

«كل حاجة في العلاقة الأحداث والاختيارات من شخص واحد بس طول الوقت بنشوف هو عايز ايه وايه اللي مش عجبه وايه اللي حبه ولوجيت اتكلم على حاجة عني هو مش سامعني مش مهم اللي قدامي».

الحديث على علاقته السابقة بطريقة غير لائقة

عندما يتحدث أحدهما على علاقة سابقة بطريقة سلبية ذلك يعطي انطباعا بأنه ليس لديه أي حكمة في اختيارته أو ليس لديه القدرة على رؤية مميزات وعيوب الطرف الآخر: «ولما بيخرج من علاقة بيرمي كل اللوم على التاني ولازم يكون في أصول أن يكلم بالحيادية وأن أنا كمان غلط في حاجات لو هو دايما الضحية اعرف إن هيعمل كده معاك».

طريقة التكسير في الطرف الآخر

يتبع البعض أسلوب التكسير والتجاهل في الطرف الآخر والانتقاد الكثير: «دايما مش شايفني وده مش بيحصل في أول العلاقة لأنه بيبن الحلو وبعدين ينتقد فيك كتير ويقلل منك وتوصل إنك شاكك في نفسك وأنت معاه بسبب الكلام السلبي ومتبقاش واثق نفسك».

غير مسؤول

الشخص غير المسؤول أو غير الناضج أي يتصرف بشكل طفولي، لا يعتمد على نفسه وتصرفاته غير ناضجة ذلك يعطي إشارة أنك لا تستطيع الارتباط به.

تصرفات استغلال

هناك بعض الأشخاص يعملون على الإساءة لك بعنف طوال الوقت ويتعاملون باستغلال، هؤلاء يجب الابتعاد عنهم.