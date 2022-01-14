محمد مهران يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية.. ومتابعون: تستاهل تعمل المستحيل عشانها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية من الفنان محمد مهران لزوجته المخرجة مي عبدالحافظ، مرفقة بصور تجمع بينهم، شاركها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب الفنان محمد مهران، رسالة لزوجته مي عبدالحافظ، متغزلا بها، قائلًا:«سنة جديدة بتعدى علينا واحنا مع بعض وبتمنى من ربنا إن كل سنين عمرنا نعيشها سوا أنا وأنتى وزين ابننا».

وتابع الفنان خلال رسالته لزوجته المخرجة مي عبدالحافظ، في عيد ميلادها، قائلًا:«كل سنة وأنتى ناجحة وسعيدة و فرحانة كل يوم.. كل سنة وربنا يرزقنا بالستر والصحة وراحة البال، كل سنة وأنتى الزوجة والصديقة و الحبيبة.. كل سنة واحنا مع بعض».

تعليقات المعجبين: تستاهل تعمل المستحيل علشانها

لقيت الصورة التي شاركها الفنان محمد مهران، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، من داخل الوسط الفني وخارجه، والتي كان من بينها:«قصة حبكوا تُدرس، ربنا يخليكوا لبعض، أنتوا حلوين أوي، مي تستاهل تعمل المستحيل علشان ترضيها يا مهران، خد بالك منها، كل سنة وأنتي حلوة يا أم زين، قمر القمرات كلهم، شكلكوا حلو أوي مع بعض».

قصة حب وزواج محمد مهران ومي عبد الحافظ

وكانت حكت المخرجة مي عبدالحافظ، قصة زواجها من الفنان محمد مهران، خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إذ قالت:«كنت دايما بقوله أنا اللي هتجوزك، استنيت شوية لحد ما جه يقولي يا مي أنا بحبك على طول كدة».

فيما تحدث الفنان محمد مهران، عن سبب اختفاءه عن «مي»، قائلًا:«أخدت فترة وبعدت علشان أقرر..اختفيت، أهم حاجة يبقي الاتنين صحاب علشان بيجي وقت بتبقي عايز تتكلم مع شريك حياتك كصاحب وتحكيله أي حاجة بدون ما تحط قدامك خطوط حمرا.. وبنقدر ساعات نفصل».