سمية الخشاب ترد على اتهامها بمهاجمة أحمد سعد بـ«تلميحات مسيئة».. ماذا قالت؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها «حبر سري»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»إذ كشفت من خلاله العديد من الأسرار في حياتها وردت أيضًا على الجدل الدائر بينها وبين طليقها الفنان أحمد سعد، قبل فترة.

فخلال شهر رمضان الماضي، وتحديدًا وقت عرض مسلسل «موسى»، دارت ما عرف بـ«حرب الاستوريز» بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد، بعد عرض مشهد الزفاف الشهير في المسلسل، الذي ظهر خلاله الفنان أحمد سعد، في مفاجأة صادمة للجمهور، ومن بعدها نشرت الفنانة سمية الخشاب «ستوريز»، وصفها البعض بالتلميحات المسيئة.

الإعلامية أسما إبراهيم طرحت تساؤلا على «سمية» جاء كالتالي: «هل تلميحاتك المسئية كانت تخص طليقك أحمد سعد بعد زواجه؟»، لترد قائلة: «لا طبعًا غلط ولا عملت تويتات ولا تلميحات، ومكنتش أقصده هو خالص، وأنا اللي فات بالنسبالي مات».

وأضافت «سمية»: «ربنا يسعده، وأنا بتمنى الخير لكل الناس، وبتمنى الخير لكل الدنيا، وأنا طول الوقت بعمل تويتات بطلع تريند، جت على دي يعنى».

سمية الخشاب: الزواج نظام اجتماعي فاشل

وخلال اللقاء أيضًا عبرت الفنانة سمية الخشاب، عن رأيها في الزواج بأنه نظام اجتماعي فاشل، ولن تعيد تلك التجربة مرة أخرى: «أنا كده ملكة، وبالنسبة لي الجواز نظام اجتماعي فاشل، مبفكرش في اللي فات، ولا اللي جاي، عايشة الحاضر ودي أحلى حاجة في الحياة، أنك تعيشي اللحظة».