6 أكلات للصباح.. تمنحك نشاط وحيوية وسعادة لاستكمال اليوم بكفاءة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثيرون عند استيقاظهم على طريقة تجعلهم يشعرون بحيوية ونشاط، حتى يستطيعون استكمال يومهم بشكل سليم.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، نصح «هن» ببعض الأطعمة التي يمكن تناولها صباحا تعطي الجسم الحيوية والنشاط وتمده بالطاقة لاستكمال اليوم بكفاءة موضحا أن هناك من يتجاهلون وجبة الإفطار ولذلك يشعرون بالإرهاق والهمدان.

وفيما يلي 6 أطعمة يمكن تناولها صباحا تمد الجسم بالطاقة والنشاط ولكن يجب تناول كوب من الماء الدافئ عند الاستيقاط من النوم قبل الأكل لراحة المعدة بحسب أستاذ علوم الأغذية.

أطعمة يمكن تناولها صباحا تمد الجسم بالطاقة والحيوية

بليلة

تحتوي البليلة على نسبة من الألياف والأملاح المعدنية والقمح يعمل على الشعور بالشبع وتعتبر وجبة ذات قيمة عذائية كبيرة.

بلح بالحليب

يعمل مشروب التمر بالحليب على تخلص الجسم من السموم ويساعد على تجديد الدورة الدموية لذلك ينصح بتناوله صباحا.

الفاكهة

تناول الفاكهة المجففة صباحا مثل المشمية والقراصيا والتمر، يعطي الجسم نشاط لأنها تحتوي على السكريات والفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الشخص، ويمكن تناول الفاكهة الطبيعية مثل الجوافة والتفاح والموز ولكن مع وجبة الإفطار.

الفول والطعمية

الفول من أحد الأطعمة الشعبية التي تعطي الجسم طاقة والشعور بالشبع ولكن يفضل عمله في المنزل لضمان جودته وكذلك الطعمية تحتوي على خضروات ما يجعل وجبة غذائية قيمة.

خبز بالحليب

الخبز بالحليب أيضا يعد من الأطعمة الشعبية والتي تحتوي على قيمة غذائية كونه يحتوي على نشويات وبروتينات وألياف، ومن الممكن وضع الفواكه المجففة معه.

العجة

تناول العجة المصنوعة من البيض صباحا في المنزل من الوجبات المفيدة للجسم لاحتوائها على الخضروات والثوم والبصل حيث إنها تحتوي على قيمة غذائية عالية وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لاستكمال يومه بشكل جيد.