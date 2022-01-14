حيلة تساعد في الحفاظ على الموز ناضج: «هيقعد بالأسبوع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الموز من الفواكه التي يحبها الكبير والصغير، لمذاقه الشهي، واحتواءه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، التي تدعم الصحة العامة للجسم، لكن من المحتمل مواجهة بعض المشكلات عند الرغبة في شراء كميات كبيرة منه، لأنه من الفواكه التي تذبل سريعًا.

كيف تحافظ على الموز ناضج لأطول فترة؟

لذا يقدم «هن» في الموضوع التالي، حيل بسيطة للمحافظة على الموز ناضج أطول فترة ممكنة وفقًا لموقع «Eat This Not That»:

- عند شراؤك لموز ناضج، يمكنك وضعه في الثلاجة عند وصوله لمستوى النضج التي ترغب به، وبالتالي سيحتفظ الموز بنفس مستوى النضج، لكن يلزم الحرص على عدم وضعه وهو باللون الأخضر، لأنه في هذه الحالة لن ينضج.

- عندما تلاحظين أن الموز تعدى مرحلة النضج، وأصبح معرضًا أن يذبل، يمكنك إدخاله في العديد من الوجبات المتنوعة، بالإضافة إلى امكانية عمله عصير.

فوائد تناول الموز

- يساعد الموز في دعم صحة الجهاز الهضمي للجسم.

- يدعم عملية فقدان الوزن بشكل كبير.

- يدعم صحة القلب، بالإضافة إلى دوره في تحسين الحالة النفسية والمزاجية للأشخاص.

- يحتوي على العديد من مواد مضادات الأكسدة، التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع.

- يسهل إضافته إلى النظام الغذائي، كما يمكن تناوله على مدار اليوم.

- ربما تكون المعدة من الأعضاء التي يشكو منها العديد، يعتبر تناول الموز أحد الحلول الفعالة للتخلص من عصر الهضم وآلام المعدة.

- عند الإفراط في تناول الموز، يمكنه في هذه الحالة فقط زيادة وزن الجسم بشكل ملحوظ.

- يساعد تناول فاكهة الموز على الحصول على قدر كافي من النوم، لاحتواءه على هرمون السعادة الذي يرتبط بتوازن المشاعر، ودعم الصحة النفسية.

- يعتبر من الفواكه الشهية، واللذيذة التي يسهل تناولها في أي وقت، ولا تقتصر فوائده على تناوله فقط، من الممكن الاستفادة من قشوره أيضًا.