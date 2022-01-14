«هبة وخطيبها» افتتحا مشروع «سوشي» بتحويشة العمر: «محمد يطبخ وهي توصل» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة حب استمرت ثلاثة أعوام، جمعت بين هبة إسماعيل، 23 عاما، طالبة بكلية السياحة والفنادق، وخطيبها «محمد»، ربما لم تُكلل حاليًا بالزواج، ليختار الثنائي أن تُكلل بمشروع خاص، من داخل منزل العروس.

مشروع سوشي بأياد «محمد» الذي يعمل شيف، تمرس في صناعة أشهى أنواع السوشي، بمختلف النكهات، من داخل منزل خطيبته «هبة»، التي تولت توصيله للزبائن، وتسويقه عبر المجموعات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

احنا مخطوبين من 3 سنين وده أول مشروع يجمعنا

اقتراح «محمد» على «هبة»، بتأسيس المشروع، كانت فكرة لاقت ترحاب كبير منها، لتقرر أن يكون منزلها هو المكان الذي يستقبل الأطباق، ومصدر توريده للزبائن من خلالها، التي تعمل على توصيلها، والترويج لها: «هو قريبي، واتخطبنا من 3 سنين، وهو شيف في الأساس، لما عرض عليا الموضوع وافقت، حسيته أول حاجة تجمعنا سوا، وبدأنا بفلوس كنا محوشينها سوا للجواز».

4 أشهر فقط هي لحظة ميلاد المشروع الصغير، من منزل «هبة»، وفقًا لما ذكرته: «خطيبي اللي بيطبخ وبيعمل السوشي، وأنا موفرة المكان اللي هو بيتي، بيخلص شغله الصبح وبيجي يحضر أوردرات، اللي مطلوبة قبلها بـ24 ساعة، وأنا بسوقه وأوصله».

أنا مولودة بـ عيب خلقي في ذراعي وخطيبي بيساعدني

خطأ طبي بسبب حقنة عظام تلقتها والدة «هبة» خلال أشهر الحمل، اثرت على عظام الأخيرة، حتى وُلدت بعظام قصيرة للغاية، و3 أصابع بإحدى الكفين: «أنا مولودة كدة بسبب ان والدتي خدت ابرة في العضم اثرت على عضمي الدراعين عندي مش مكتملين، واحد بـ3 أصابع والأيد التانية شبه العضم بس».

متابعة: «خطيبي اللي بيساعدني في المشروع كله بنسبة كبيرة، وأنا مهتمة أكتر بتسويقه على الفيس بوك، لكن لسة محتاجين الناس تعرفني».

بنعمل طبق 12 قطعة بيبدأ من 100 جنيه

جودة كبيرة، وأسعار قليلة، كان شعار الثنائي، بعدما قرروا تسعير منتجاتهم بأقل الأسعار: «بنعمل طبق 12 قطعة بيبدأ من 100 جنيه، وفي بـ108، وفي عروض كتيرة جدًا».