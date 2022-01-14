6 أساليب تؤدي لهدم العلاقات توضحها مدربة حياة أسرية.. قلب الترابيزة أبرزها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يقع بعض المخطوبين أو المتزوجين، في أخطاء تجعل علاقتهم تصل إلى الهدم، ومع الوقت ربما يصل الأمر إلى الانفصال.

نصحت هبة سواح مدربة حياة متخصصة فى مجال العلاقات الأسرية، وتحقيق الذات، بالابتعاد عن 6 أساليب تعمل على هدم العلاقة، وذلك خلال لقاء تليفزيوني مع رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس»، الذي يذاع على «سي بي سير سفرة»، كما يلي:

النقد السلبي

مشكلة النقد السلبي، التي يقع فيها أي طرف في العلاقة طوال الوقت، بدلا من التعبير عن مشاعره، «مشكلة النقد أني دائما في تصرفاتي مع الطرف اللي قدامي، بشاور عليه وأقوله أنت المشكلة، مش أنا متضايقة من الحاجة دي، مش مطلوب منك تطبلي، بس لما تيجوا تعترضوا على حاجة اتكلمي على مشاعرك».

التحقيق

يعتبر أسلوب التحقيق من أسوأ المؤشرات للطلاق، وهو أن أحد الأطراف يتعامل بطريقة التحقيق مع الآخر: «والصح هو التقدير لازم يكون عندي اني بشوف الحاجات الكويسة للطرف التاني واعلق عليها».

التبرير والدفاع و«قلب الترابيزة»

أسلوب «قلب الترابيزة»، كما يطلق عليها أن عندما يعمل طرف على مواجهة الآخر بمشكلة عنه يكون الرد بمشكلة عنه: «زي زعلانة جدا إن أنت بتقلع هدومك وترميها والبيت يتبهدل، يرد هو هدومي إيه انتي مش شايفة المطبخ عامل إزاي قلب الترابيزة بدل ما اتحمل مسؤولية اني غلط في حاجة، فلازم نشيل مسؤولية التقصير».

الهروب

دائما البدايات تكون مميزة وهادئة وجميلة، لكن عندما يحدث الخلافات، يعمل أحدهما على الهروب من خلال الاعتزال: «بدل ما أواجه واشوف هنعمل إيه».

الصندوق الأسود

الذكريات السوداء، كما يطلق عليها التي تحدث بين أي طرفين: «أروح مطلعاها على الترابيزة وافتكر حاجات قديمة واقعد اقولها المشاكل مبتخلصش بتتراكم الواحد لازم يتخلص من الذكريات السيئة».

المعاني السلبية أو سوء الظن

عندما يفترض أحدهما سوء الظن بالطرف الآخر: «كل شوية حد بيفترض سوء الظن مفيش حسن ظن، بدل ما يقول أو تقول مثلا معلش بتتعلم بتجرب معلش نسيت أو تعبان إحنا مش أعداء».