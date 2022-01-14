الامارات | اعتقدت بأن زوجها سيطلب الطلاق ففاجأها بشراء قلعة هدية

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقدت بأن زوجها سيطلب الطلاق ففاجأها بشراء قلعة هدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب رجل بريطاني من زوجته إعطاءه فرصة للحديث معها في أمر مهم، مما أثار الشك لديها وجعلها تظن بأنه ينوي الانفصال عنها. إلا أنه فاجأها بهدية لم تكن تتوقعها على الإطلاق.

فعندما طلب تيري إدجيل (56 عاماً) من زوجته جود إجراء حديث جاد معها، افترضت بأنه ينوي الانفصال عنها.

وقالت جود متحدثة عن تجربتها: " خرجنا في نزهة على الشاطئ، وكنت أخشى مما سيقوله لي. كان هادئاً جداً على غير عادته وهذا ما زاد من شكوكي بأن الأمر سيكون سيئاً"

وأضافت جود: " نظر تيري إلي بهدوء، وفجر مفاجأته التي لم أكن أتوقعها أبداً، وقال إنه اشترى لي قلعة يبلغ سعرها قرابة 800 ألف دولار. لم أصدقه في بداية الأمر، لكنه أكد لي بأن القلعة أصبحت ملكنا"

وكان الزوجان يبحثان عن منزل لقضاء العطلات عندما صادفا قلعة بنلين البالغة من العمر 200 عام ، بالقرب من كاوبريدج، وقررا مشاهدتها بدافع الفضول.

وعندما رأى تيري مدى إعجاب زوجته بالمبنى، قرر شراءها دون تردد، لكنه أبقى عملية الشراء طي الكتمان ليفاجئها بها.

وبدأ الزوجان بأعمال التحديث والتجديد للقلعة، لأنها كانت بحاجة للكثير من التغييرات. حيث شكلت جود فريقاً مميزاً من العمال،

والمهندسين وعالم آثار ومختصين في التراث لصيانة القلعة.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال الصيانة والتحديث لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتمكن الزوجان من الانتقال للعيش في القلعة.

يذكر بأن القلعة بنيت في عام 1790 وقطن فيها العديد من الشخصيات قبل أن يتم هجرها لسنوات طويلة، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news