«خلود» وزوجها النيجيري حب تحدى المستحيل: «أهلي كانوا رافضين وبنتراهن في ماتشات الكرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حينما يدق القلب، لا يعترف بكلمة المستحيل في قاموسه، ولا لبعد المسافات، ولا لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، فقط يسعى لتحقيق أمانيه بالتودد والتقرب لمن يحب، وهو ما حدث بالفعل مع المصرية خلود عادل، في آواخر العشرينيات من عمرها، تعمل كمصممة أزياء، وزوجها النيجيري، في آواخر الثلاثينيات يعمل مصمم للجرافيك، إذ وقعا في حب بعضهما، خاضا تجربة كبيرة في إقناع أسرتيهما وتحدي عواقب كثيرة، حتى استطاعوا في النهاية الزواج.

لا تخلو قصة حُب من عقبات وتحديات يعيشها الثنائي، حتى يتمكنا في النهاية من الفوز، وتحقيق حلم الزواج، وبالفعل ما عاشته «خلود»، إذ عانت من رفض أسرتها للزواج من شخص نيجيري كثيرا في البداية، ما جعله يُلح ويصر على طلب يدها أكثر من مرة، لتكن والدتها هي اليد الخفية التي تساعدهما، وصدقت حبهما، وحكت الشابة المصرية، كواليس زواجها خلال حديثها لـ«الوطن».

استلطاف وحب ورفض من الأهل

«قصتنا بدأت من فرح صديقة مشتركة بينا، وحب يتعرف عليا وقتها، ورفضت، وبعد سنة بعتلي مسج على إنستجرام»، كانت تلك بداية الشرارة التي دخلت في قلوب الحبيبين، التي بدأت برفض، ثم صداقة ومساندة ودعم خلال العمل، إذ قالت«خلود»: «بقينا أصحاب لمدة، وساعدني في شغلي، بعدها سافر نيجيريا، ورجع تاني مصر، وطلب إيدي من أهلي، ورفضوا تماما عدا أمي، هو كان مصمم، ليه تم رفضه، اتقابل كذا مرة معاهم، ماما ساعدته يقابلهم، ويفهمهم ويقنعهم وبإصرار مني، بالفعل حصل، وكنت بترجم كلامهم لبعض».

بعد محايلات عديدة، وافقت أسرة «خلود» على زواجها من الشاب النيجيري، وأقاما حفل الزفاف في مصر، قبل 4 أعوام: «الرفض مش عشان مش مصري، لكن أنا كتير من أهلي متزوجين من خارج مصر، لكن من جنسيات عربية، غير ان جدتي تركية، الموضوع مش غريب في أهلي، لكن اللغة خصوصا أني كنت أنا بترجم كل مقابلتهم، هو عايش بين نيجيريا ومصر، ومعانا بنتين».

عزومة وسفرية ورهان على ماتش

الكثير من المواقف الكوميدية تحدث بين الشابة المصرية وزوجها النيجيري، خاصة في الأمور الخاصة بمباريات كرة القدم، وهو ما حدث بالفعل في المباراة بين المنتخبين، في كأس أمم أفريقيا الحالية نسخة 2002، إذ تراهن الزوجان على سفرية لأسوان والأقصر، حالة فوز أحد الفريقين، إذ قالت: «الرهان كان على سفرية، قالي إذا فريق مصر كسب فريق نيجيريا، هيسفرنا ولو هما كسبوا أنا اللي هعزمه، وبالفعل حصل».

بيحب المحشي ومبياكلش رنجة وملوخية

تحدثت «خلود»، عن الأطعمة المفضلة لدى زوجها النيجيري، وما يفضل تناوله داخل مصر، قائلةً: «هو بيحب مصر جدا من وهو صغير، وبيحب المصريين، بيحب الفول جدا والمحشي، كل حاجة عدا الرنجة والملوخية».