قصة عشق بقت مشروع.. «هبة» تبدع في نقش تراث النوبة على المنتجات: شنط وبندانات (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شغف بدأ معها منذ مرحلة الطفولة، رغم ولادتها في محافظة القاهرة، إلا أن حبها للنوبة ازداد داخلها، حتى تحول إلى مشروع صغير مستوحى من البيئة النوبية، ليكون مشروعها أول خطواتها في طريق النجاح، غير عابئة بالصعوبات والتحديات، التي وضعت أمامها، في رحلة تعلم فنون التصميم النوبية، لتمسك هبة عزت، الورقة والقلم وتبدأ في تخيل التصاميم، التي تتحول بمساعدة صديقاتها، إلى منتجات مختلفة تظهر عشقها للفن النوبي.

«أوناتي» حكاية عشق تحولت لمشروع

كان عام 2019، نقطة انطلاق هبة عزت، في تصميم منتجات نوبية بيديها، مطلقة مشروعها «أوناتي»، الذي يعني القمر في اللغة النوبية، بعد تشجيع كبير من صديقتها مصممة الجرافيك ريم عبد الرؤوف، التي ساعدتها في الترويج للمنتجات المختلفة.

ورغم تخرج هبة، في كلية الإعلام، التي تعد من الكليات البعيدة عن فنون التصميم إلى حد كبير، إلا أن ذلك لم يمنعها من تطوير مهاراتها في مجال شغفها، لتترجم أفكارها إلى تصاميم، تظهر عبرها مدى حبها لبلاد النوبة.

الشغف بالنوبة سر الإبداع والانطلاق

تشتمل المنتجات التي تصممها «هبة»: بندانات، توك، سكارفات، حقائب، ومختلف المنتجات المستوحاة من الفن النوبي، والألوان والمناظر الطبيعية، والعمارة والبيئة هناك، لكل تصميم قصته الخاصة، ويحمل اسم نوبي فريد، ومن النقوش المستخدمة على المنتجات الكف النوبي والعصافير، كما تطلق على أسماء المنتجات كلمة نوبية، أو مستوحاة من أغاني محمد منير.

دعاية لبلاد الذهب

تحرص «هبة» من خلال مشروعها، على تقديم معلومات عن أماكن المزارات، وأهم المعالم السياحية في النوبة، حتى لا تقتصر صفحتها على المنتجات فقط.

وتطمح الفنانة الشابة، إلى نقل حبها للنوبة، عبر كل قطعة تنتجها، وأن تكون قادرة على عرض منتجاتها في جميع أنحاء العالم: «نفسي يبقى عندي مكان أعرض فيه كل شغلي، علشان أقول لكل الناس قد إيه أنا بحب النوبة».