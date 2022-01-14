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الامارات | «إنتركونتيننتال» تحتفل بمرور 75 عاماً من ريادة السفر الفاخر

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال مرادفة للاستكشاف الجريء والسفر والاكتشاف الثقافي، حيث كانت رائدة في السفر الفاخر في الوجهات الناشئة والمحبوبة على مدار الـ75 عاماً الماضية. للاحتفال بهذه الذكرى الماسية، يقدم منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة تجارب فريدة ومرتفعة وغامرة تعد بمفاجأة وإسعاد ضيوف الفندق والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة. يمكن لزوار المنتجع الفوز بتجارب من فئة 5 نجوم تراوح من فصل مختلط حصري يعرض كوكتيل الذكرى السنوية الـ75 الفرنسية وتجربة تناول طعام خاصة على الشاطئ، إلى وجبة من 5 أطباق على السطح العلوي للجناح الرئاسي.

مع مجموعة متنوعة من تجارب المنتجع الفريدة، بدءاً من خمس وجهات لتناول الطعام بما في ذلك «Grills by DRiFT» التي تم إطلاقها حديثاً، وعلاجات السبا المجددة في سبا O Spa by L’Occitane الحائز على جوائز إلى الرياضات المائية المثيرة والمسبح اللامتناهي والكابانات المواجهة للشاطئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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