مشروب شتوي له فوائد مذهلة.. تناوله قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر الكركم من أكثر البهارات المستخدمة للوقاية في الكثير من الأمراض، وذلك بفضل فوائده التي لا حصر لها، وعند إضافته إلى الحليب فإنه يتحول لمشروب سحري.

وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز فوائد الكركم مع الحليب، وتناوله قبل النوم، وفق ما ورد في موقع "timesofindia".

-يمنع الأرق

وجدت العديد من الدراسات، أن الكركم يحمي من الأرق ويقلل من مستويات القلق، ويحسن من جودة النوم.

- يقوي جهازك المناعي

بسبب الكركمين الموجود فيه، فهو عامل قوي ينشط المواد الكيميائية الدفاعية مثل الخلايا التائية والبائية والقاتلة الطبيعية، وذلك سيكسب جهازك المناعي قوة أكبر لمهاجمة الأجسام الغريبة وإعطاء الطاقة لجسمك.

-يزيل السموم من الكبد

يعمل الكركم كمطهر ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في الكبد، ويعزز قدرته على معالجة الأطعمة الكيميائية، والتخلص بانتظام من تلك المواد التي لا تحتاجها، وبتلك الطريقة ينقي الجسم من السموم.

- يقلل من الالتهابات في الجسم

تظهر الأبحاث أن مادة الكركمين الموجودة فيه، لها خصائص مضادة للالتهابات وعلاجها، بالإضافة إلى الحالات الأكثر شدة مثل التهاب المفاصل والأمعاء والبنكرياس.

- يحارب البكتيريا

أظهرت الدراسات أن الكركم له خصائص مضادة حيوية التي تحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات مما يجعله علاج رائع لمحاربة نزلات البرد والتهاب الحلق.

- يحارب مرض السرطان

يعمل الكركم كمضاد أكسدة قوي بداخل الجسم، وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي ينتج الجذور الحرة داخل جسمك التي تسبب أمراض مزمنة، مثل السرطان، لكنه لا يمنع السرطان، بل يمكنه مكافحته، وتشير الأبحاث إلى أنه عند شرب الكركم بالحليب باستمرار يساعد على وقف نمو الأورام السرطانية.

- ستبدأ في فقد الدهون

يعزز الكركم عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على هضم الدهون بشكل أسرع، وأثبتت دراسة أنه عند تناوله بانتظام يمنع من تراكم الدهون في الجسم، ما يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي فهو مادة فعالة لتسريع نظامك الغذائي.

- يبقي قلبك صحي

يمنع الكركم من إفراز السيتوكينات في الجسم وهي تعتبر مواد مرتبطة بالالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد تناول الحليب بالكركم كل ليلة في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- يصبح عقلك أكثر يقظة

يزيد الكركم من مستوي (BDNF) وهي مادة تزيد من عدد الاتصالات العصبية التي يتم إجراؤها في الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بحالات انتكاسية مثل ألزهايمر.

- يقوي العظام

يمنع الكركم فقدان العظام في الجسم بحوالي 50%، بالإضافة إلى ذلك فإن الحليب الغني بالكالسيوم المليء بفيتامين د ومعه نصف ملعقة من الكركم يعمل كمنشط فعال للعظام.

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