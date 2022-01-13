الأحمر أم الأخضر.. ما أفضل نوع تفاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

التفاح أحد أكثر الفواكه المفضلة لدى كثيرين، لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفوائد الصحية الضرورية للجسم.

وهذه الثمرة مصدر كبير للألياف والفيتامينات والمعادن والبوليفينول، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة القوية المساعدة في محاربة الجذور الحرة الحاملة للأمراض وحماية خلايا الجسم من التلف.

لكن هل تعلم ما أصح أنواع التفاح؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع "healthdigest".

جميعها صحيّة غير إن هناك بعض الأنواع التي تحتوي على عناصر غذائية أكثر من غيرها. وبناءً على قيمتها الغذائية، يعتبر التفاح الأخضر الأفضل، لاحتوائه على نسبة منخفضة من السكر والكربوهيدرات، مقارنةً بالأنواع الأخرى.

كما أنه غني بالمزيد من المغذيات النباتية والبوليفينول والبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية.

وتقول أخصائية التغذية البريطانية الدكتورة ميرا إيليك: "الاختلافات الغذائية بين أصناف التفاح صغيرة، لكن في المذاق كبيرة، لذا لا تختار بناءً على اختلاف بسيط في المغذيات، إذا كنت لا تحب المذاق".

ويمكن لأي ثمرة تفاحة تقضمها أن توفر لك العناصر الغذائية التي تحتاجها للمساعدة في تعزيز صحتك أو الحفاظ عليها، حيث جميع الأنواع هي مصادر رئيسية للألياف ومضادات الأكسدة.

وسواء كنت تفضل الأحمر أو الأخضر أو غيره، فمن الضروري أن يكون طازجا وذو رائحة أقوى، لأن الفاسد ليس مغذيًا.

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