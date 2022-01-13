آخر أمنيات عروس الهرم قبل وفاتها الصادمة.. تمنت أن يقرب الله زواجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة عاشتها بلدة العروس الشابة هاجر عصام، فلم يتوقع أحدا أن يكون زفافها آخر فرحة في حياتها، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، عقب زفافها مباشرة، لتقف أسرتها بعد ساعات قليلة أمام المشرحة، بدلًا من وقوفهم أمام منزلها لتبادل المباركات.

الخاتمة الحسنة كانت من نصيب عروس الهرم، التي صعدت روحها لبارئها أثناء الوضوء، لتسقط أرضًا، ولم يكتشف العريس ماحدث إلا بعد مرور نحو 40 دقيقة، حيث توفيت داخل شقة الزوجية، أثناء الوضوء، وفق ما قالته ابنة عمتها الدكتورة ولاء شبانة، في تصريحات لـ«الوطن».

آخر أمنيات عروس الهرم قبل وفاتها

لعل آخر أمنيات العروس الفقيدة، كانت قد كشفت عنها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشرت منشورا مرتبطا بالزواج والأحداث المتوقعة التي تربطها إحدى التطبيقات بالصورة الشخصية، إذ بشرها بأن الزفاف سيكون بنهاية عام 2021، لتعلق عليه داعية: «يا رب اللى فيه الخير قربه».

ولم تكن عروس الهرم الراحلة، متفاعلة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت تبتعد عن المنشورات اليومية، مكتفية بنشر الأدعية والمقاطع الدينية، والمنشورات الترويجية لبعض منتجات الملابس، التي تروج لها عبر الإنترنت.

وفاة هاجر عصام

كانت العروس هاجر عصام، توفيت، بعد ساعات من زفافها، داخل حمام شقة الزوجية، وفقًا لما ذكرته ابنة عمتها الدكتورة ولاء شبانة، قائلة: «أول ما دخلت المستشفى، كلمت زوجها، ومكنش عارف يتكلم، ووالدته قالت لي ابني ملمسهاش، أخوه حكالي إنهم كلوا من الأكل اللي إحنا عاملينه، وقالت له هتدخل تتوضى، الكلام ده كان الساعة 10 ونصف بالليل، ودخلت فعلا واتأخرت 40 دقيقة، وافتكر أنها مكسوفة، ولما خبط مردتش، فتح الباب لقاها واقعة على الأرض ومغمى عليها، وجابوا صيدلي يقيس الضغط، قالهم اطلعوا على المستشفى فورا».