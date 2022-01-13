الامارات | فيديو يوثق نجاة عامل صيني من الموت بأعجوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق نجاة عامل صيني من الموت بأعجوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو لحظة نجاة عامل صيني من موت محقق في اللحظات الأخيرة قبل سقوط المصعد.

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عامل صيني يقوم بوضع كمية من البضائع داخل المصعد ولكن فجأة تعرض المصعد لعطل مفاجئ أدى لسقوطه وبداخله البضاعة التي وضعها العامل.

وبينت كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث داخل المصنع الصيني نجاة العامل بأعجوبة حيث تحرك العامل بعد وضع البضاعة مباشرة متوجها ناحية باب المصعد وبعد خروجه بلحظات قليلة سقط المصعد فجأة.

وتجمع عدد من العمال للاطمئنان على زميلهم وسط حالة من الدهشة التي أثارها الحادث ونجاة زميلهم في اللحظات الأخيرة.

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