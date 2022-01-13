هازال كايا في أحدث ظهور لها.. نيولوك وإطلالة مكلفاها آلاف الجنيهات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة التركية هازال كايا، المعروفة في الوطن العربي باسمي «نهال» و«فريحة»، خلال حضورها حفل افتتاح فيلم «Benden Ne Olur»، رفقة زوجها علي عطاي، بحضور أبطال العمل، على رأسهم أنيس أركان، وأونور تونا، وسلين شكرجي، وجيم بيليفي.

وفور ظهور الفنانة التركية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورها عبر الإنترنت، خصة أنه أول ظهور لها منذ شفائها من فيروس كورونا المستجد.

إطلالة هازال كايا

ظهرت الفنانة هازال كايا، بنيولوك بدل ملامحها تمامًا، إذ بدت بالشعر الأصفر المائل للبرتقالي، مع المكياج الحاد، الذي أبرز ملامحها ولون عيناها.

سعر إطلالة الفنانة التركية

تألقت هازال كايا، بملابس رسمية أنيقة، مرتدية بدلة من «جيب» وبليزر باللون الزيتي، من تصميم دار أزياء «بالمان»، إذ وصل سعر القطة الأولى «البليزر» إلى ما يزيد عن 16 ألف جنيه مصري، بينما وصل سعر القطعة الثانية «الجيب» إلى ما يزيد عن 10 آلاف جنيه مصري.

تدعو العالم الالتزام بالمنزل

خلال موجة انتشار فيروس كورونا الأولى، شاركت الفنانة التركية هازل كايا، بهاشتاج stay at home، للتوعية بفيروس كورونا، ودعوة الجميع إلى البقاء في المنزل، والحرص على عدم الاختلاط بالتجمعات.

ونشرت الفنانة التركية، حينها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة ظهرت خلالها بدون وضع أي مكياج، خلال تواجدها في المنزل، بصحبة طفلها الوحيد، مُعلقة: «Stay home,stay safe».

الجدير بالذكر أن الفنانة هازال كايا، كانت قد أنجبت أول أبنائها قبل عدة أشهر، بعدما تعرضت لموجة من التنمر والسخرية، بسبب زيادة وزنها وكانت قد احتفلت بزواجها من دورسون علي عطاي في عام 2019، هو منتج وممثل وموسيقي ومخرج تركي. تخرج في قسم المسرح بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة.