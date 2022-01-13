7 نصائح لتخطي فترة الامتحانات الحرجة.. أكل صحي ونوم كافي وبلاش حبسه

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر الامتحانات من الفترات المهمة والصعبة على الأمهات، مثل الطلاب تمامًا، إذ تسيطر على كلاهما مشاعر القلق، والتوتر، ومن المحتمل أن يصل الحال عند بعض الأمهات إلى وضع أطفالهن تحت الضغط النفسي، ما يفقدهن الرغبة في المذاكرة من الأساس.

نصائح للتعامل مع الأبناء خلال فترة الامتحانات

نستعرض في التقرير التالي نصائح للأمهات، لمعرفة كيفية التعامل مع أبنائهن، خلال فترة الامتحانات، وفقًا لموقع «Indian express»، فيما يلي:

- يلزم أن تكون على معرفة بجدول امتحانات طفلك، وعدم ترك الأمر بأكمله على عاتق الابن أو الأبنة، إذ يمكنك عمل نسخة من الجدول، وتعليقها في مكان يراه الجميع.

- تجنب المشاحنات مع الطفل، عند وجود الغرفة أو السرير غير مرتبًا، إذ يمكنك مساعدته على ذلك، لأن الطلاب خلال فترة الامتحانات يكونوا في حالة تشتت، ويحتاجون إلى التركيز، لذا يلزم الدعم من الأسرة، لتكريس الطاقة للطفل.

- كثير من الأمهات يقمن بتحضير وجبات الطعام إلى أبنائهن خلال فترة الامتحانات داخل الغرفة، لكن يعتبر ذلك من العادات الخاطئة، لذا احرصي على عدم حبس الطفل في غرفته خلال التحضير للامتحانات، واجعلي الحديث على مائدة الطعام بشكل فكاهي، والامتناع عن الحديث عن الامتحانات خلال تناول الطعام.

لا تلوميه واهتمي بنومه

- يلزم التأكد على حصول الطفل على كمية كافية من النوم، لأن ذلك يؤدي إلى مساعدته على الشعور بالاسترخاء، وتهدئة أعصابه طوال اليوم.

- احرصي على تخصيص وقت كاف إلى طفلك، والتواجد حوله، وسد احتياجاته لمعالجة المخاوف التي تراوده خلال تلك الفترة.

- لا يمكن التخلي عن الحفاظ على النظام الغذائي الصحي، إذ يعتبر من الأساسيات مدى الحياة، خاصًة فترة الامتحانات، إذ يلزم التأكد من أن الطفل يتناول وجبات الطعام في الأوقات المحددة، للمحافظة على نشاطه وذهنه.

- تحدث مع أبنائك عن نظام الامتحانات، والاستماع إليهم فقط، دون توجيه لوم إليهم، ونشر الطاقة الايجابية إليهم، وتقديم الدعم دائمًا.