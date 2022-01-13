تناول هذا المشروب يوميا وسترى نتائج مبهرة على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعتبر الليمون والزنجبيل من المشروبات الدافئة التي لها فوائد لا حصر لها، فيعمل على تهدئة الجهاز الهضمي، والمعدة وتخفيف الغثيان، ويدعم جهاز المناعة، ما يجعله مشروبًا صحيًا مهمًا في فصل الشتاء.

وهناك نعرض لكم فوائده مشروب الليمون والزنجبيل يوميا، وفقا لموقعي "healtline" و "webmed".

- يساعد مرضى القولون العصبي

يصف الأطباء الزنجبيل لمرضى القولون العصبي للمساعدة في السيطرة على أعراضهم، فهو يحتوي على خصائص مضادة للتشنج تساعد على تهدئة الأمعاء، وهو سبب رئيسي لمشاكل القولون العصبي.

أيضا هو أحد المكونات النشطة الرئيسية في العديد من الأدوية المضادة للغثيان على وجه التحديد، لأنه يمكن أن يساعد في استرخاء الأمعاء عندما تتفاقم.

-يقضي على حصوات الكلى

يعتبر الليمون بالزنجبيل من المشروبات المذهلة في تفتيت حصوات الكلى، وذلك بفصل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

- يهدئ عسر الهضم

إذا كنت تعاني من عسر الهضم المزمن، يجب أن تشرب هذا المشروب، والزنجبيل يُستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل لقدرته على تخفيف إمساك المعدة.

كما يحتوي الليمون على مركب نباتي يسمى الليمونين الذي يساعد على الهضم عن طريق المساهمة في تحريك الطعام على طول الجهاز الهضمي، وبالتالي يقلل الانزعاج في المعدة، ويفتح الشهية.

-يخفف من الغثيان

تناول 1-1.5 جرام من الزنجبيل يوميًا كافيًا للحصول على تأثير مضاد للغثيان، كما وجدت إحدى المراجعات العلمية أن الزنجبيل يمنع ويقلل من الغثيان والقيء المرتبطين بالعلاج الكيميائي.

- يقلل احتقان الأنف

يمكن للبخار الناتج عن نقع الليمون الساخن وماء الزنجبيل أن يساعد في فتح تجويف الأنف وإزالة الاحتقان، فضلا عن علاج التهاب الحلق.

- يخفف الإمساك

يمكن أن يكون سبب الإمساك عدة عوامل، بما في ذلك الجفاف واتباع نظام غذائي منخفض الألياف، وعندما يحدث بسبب الجفاف، فإن الاسترخاء ليلاً مع كوب دافئ من الزنجبيل والليمون يساعد لأن الماء تنشط تمرير البراز عبر الجهاز الهضمي بسهولة أكبر.

- يساعد في مكافحة الالتهاب

أحد المركبات النباتية الموجودة في الزنجبيل، لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويرتبط الالتهاب المزمن بحالات مرضية مثل متلازمة التمثيل الغذائي والسرطان ومرض ألزهايمر وأمراض القلب.

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