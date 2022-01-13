كيف تعرف إذا كنت مصابا بأوميكرون أم عدوى دلتا؟.. خبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ظهر العديد من متحورات فيروس كورونا المستجدات منذ انتشاره، والتي تسببت في إحالة من القلق، فبينما أحدث متحور دلتا كارثة صحية ببعض الدول بسبب انتشاره الكبير، هناك توقعات أن يقود المتحور الجديد أوميكرون موجة شرسة على غرار دلتا بالبلاد، والاستدلال على ذلك بالإشارة إلى العدد المتزايد لحالات كورونا.

ومع وجود العديد من الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا، هناك فضول متزايد بين الناس لمعرفة ما إذا كان لديهم عدوى أوميكرون أو الدلتا، وهو ما نكشفه فيما يلي وفقًا لموقع timesofindia.

-متغير أوميكرون شديد العدوى وأقل حدة

على عكس متغير دلتا، كانت أوميكرون أكثر اعتدالًا، ولكنها أكثر عدوى، وفقًا لدراسة أجراها عالم ياباني وأستاذ علوم الصحة والبيئة بجامعة كيوتو هيروشي نيشيورا، فإن معدل الانتقال أعلى بمقدار 4.2 مرة في متغير أوميكرون مقارنة بالدلتا.

ويقول إن أوميكرون ينقل أكثر، ويهرب من المناعة المبنية بشكل طبيعي ومن خلال اللقاحات أكثر، وفي دراسة فرنسية أخرى، نُشرت على موقع medRxiv ، وجد أن متغير أوميكرون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 105٪ من دلتا.

- اختلافات أعراض أوميكرون عن كورونا أو دلتا

أعراض متغير أوميكرون خفيفة مقارنة بأعراض دلتا أو كورونا الشائعة، كما اشتكى المصابون بهذا المتغير بـ"خربشة" في الحلق ودرجة حرارة الجسم المعتدلة التي تتحسن من تلقاء نفسها.

وبمقارنة متغير أوميكرون مع دلتا ، فإن تأثيرات متغيرات كورونا قد تختلف من شخص لآخر.

وتشير بعض التقارير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أوميكرون أقل عرضة لفقدان حاسة الشم وعادة ما يكون إصابة الرئة أقل ولا يحتاج المرضى الى الاوكسجين، ولكن ينتج عن دلتا أعراض أكثر حدة.

كما أن أوميكرون قد لا يسبب ضيق التنفس لأنه يتكاثر بشكل كبير في الحلق، ومع ذلك، فهو يعتقد أن الأمر سيستغرق مزيدًا من البحث وفهمًا أعمق لمعرفة الفرق في الأعراض بوضوح.

-هل يمكنك التمييز بين المتغيرات بمساعدة الأعراض؟

حاليًا، تُستخدم اختبارات PCR لتحديد ما إذا كان الشخص إيجابيًا أم سلبيًا، ومع ذلك، للتحقق مما إذا كان هو متغير أوميكرون، فإن تسلسل الجينات هو الخطوة التي تكشف ذلك.

ولتأكيد ما إذا كانت الحالة المشتبه بها هي أوميكرون يتطلب تحليلًا جينيًا كاملًا، والذي يمكن أن يستغرق ما بين أربعة وخمسة أيام، بمساعدة المادة الجينية المقدمة من خلال الاختبار، يمكن للعلماء تأكيد ما إذا كان شخص ما مصابًا بأوميكرون أو دلتا.

وهو ما أكده الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الذي قال إن تحديد نوع المتحور عند الإصابة يكون عن طريق اختبار التسلسل الجيني، والذي بدوره يمكنه الكشف عن نوع متحور فيروس كورونا، عن طريق تتبع الأحماض الأمينية الموجود به.

وأضاف بدران لـ"الخليج 365" أن هذا الاختبار يتم فقط في المختبرات المتقدمة كمختبرات وزارة الصحة والجامعية، لافتًا إلى أن أي اختبار آخر يحدد ما إذا كان الجسم أصابه فيروس أو لا.

وحول الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على تحليل التسلسل الجيني، أوضح أنه يتم عن طريق أخذ مسحة من الأنف أو الحلق، ثم فحصها معمليًا، لتحديد هوية متحور فيروس كورونا المصاب به المريض أو المشتبه به.

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