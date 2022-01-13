بعد انتحار عريس المنوفية.. هكذا تُسعف أي شخص تناول حبة غلة قبل الذهاب للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بنفس الحبة التي انتحرت بها "بسنت خالد" فتاة الغربية، منذ أيام، أقدم شاب بمدينة سرس الليان بالمنوفية على التخلص من حياته بتناول "حبة الغلة" القاتلة، بسبب الخلافات العائلية، وذلك عقب زواجه بشهرين.

وحبة الغلة السامة القاتلة، عبارة عن قرص من مركبات فوسفيد الألمونيوم، كمبيد حشري من أجل حفظ الغلال المختلفة من التسوس، وتُباع في محلات بيع المبيدات الموجودة في الأرياف، ويبلغ ثمن القرص 1 جنيه.

وتتفاعل حبوب الغلة فور دخولها معدة الشخص مع المياه وعصارة المعدة وتنتج بالجسم غاز الفوسفين شديد السمية ولا توجد أعراض سريرية واضحة لهذا الغاز.

ويتسبب الغاز في توقف أجهزة الجسم تباعاً؛ لذلك يتم التعامل فوراً مع الأعراض الظاهرة مباشرةً، ولذلك يُسمي الأطباء حبوب الغلة وغاز الفوسفين بالقاتل الصامت.

الدكتور مجدي عبد الظاهر أستاذ كيمياء متفرغ بجامعة الإسكندرية، يكشف الإسعافات الأولية لشخص تناول حبة على قبل الذهاب إلى المستشفى، محذرا من تناول المياه أو أي سوائل نهائيا.

ويوضح أنه بمجرد نزول الحبة إلى المعدة ينطلق غاز الفوسفين السام، ويؤدي إلى هبوط في القلب ويوقف التنفس الخلوي.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن إسعاف المنتحر بحبة الغلة يكون، بشرب زيت جوز الهند أو زيت البرافين، في أول نصف ساعة، أو استخدام أي زيت.

وحذر أستاذ الكيمياء من تناول حبة الغلة، خصوصا أن عدم الوعي في الإسعافات الأولية للمنتحر تؤدي إلى سرعة الوفاة.

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