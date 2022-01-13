10 وصفات فعالة لزيادة الوزن في فترة قصيرة.. اقضي على النحافة وانسي الحرج

القاهرة - سمر حسين - صحة

«هما بياكلوا أكلك في البيت؟ أنت رفيع كده ليه؟»، أسئلة مستفزة تتكرر على مسامع الكبار والصغار ممن يعانون من مشكلة النحافة، ما يسبب لبعضهم الشعور بالحرج، بالإضافة إلى إمكانية حدوث العديد من المشكلات النفسية، التي من المحتمل أن تصل ببعض الأشخاص إلى الشعور بالإحباط، والدخول في نوبات اكتئاب.

نصائح لزيادة الوزن في فترة قصيرة

ونستعرض في السطور التالية، طرق طبيعية تساعد على زيادة الوزن، وفقًا لموقع «Health Line» فيما يلي:

- يساعد تناول الحليب على بناء عضلات الجسم، إذ يعتبر مصدرا قويا لاحتوائه على البروتين والعناصر المهمة، التي يحتاجها الجسم، لذا احرص على إضافة الحليب إلى النظام الغذائي.

- يعتبر الأرز من المصادر المناسبة لزيادة الوزن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، والسعرات الحرارية، كما يمكنك إضافة أنواع من المكسرات، لتضفي مذاقا شهيا، وتضاعف السعرات الحرارية.

- تساعد زبدة البندق والمكسرات على زيادة الوزن، لأن المكسرات تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، التي تساعد في زيادة الوزن بشكل سريع وملحوظ.

- تعتبر البطاطس من النشويات الفعالة، لإضافة المزيد من السعرات الحرارية إلى الجسم.

- يلزم إضافة السلمون، والأسماك إلى النظام الغذائي، لاحتوائه على البروتين، بالإضافة إلى دوره الصحي في حماية الجسم من العديد من الأمراض المختلفة.

- يحتوي البيض على كميات كبيرة من البروتين، التي تساعد في تقوية العضلات وبنائها، لذا يلزم الحرص على تناوله ضمن النظام الغذائي.

- تعتبر الشوكولاتة الداكنة من الحلوى الصحية، التي تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لكن يلزم الحرص على تناولها بكميات مناسبة.

تناول المكملات البروتينية بشرط

- تعتبر الزيوت، والدهون من أكثر الأطعمة، التي تساعد على زيادة الوزن بدرجة كبيرة، لذا ينصح بالاستفادة منها بقوة.

- الحرص على تناول سعرات حرارية كبيرة، أكثر مما يحتاجها الجسم.

- يمكن الاستعانة بالمكملات البروتينية، لتعزيز الصحة العامة للأشخاص، والتقليل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، لكن يلزم تناولها باستشارة طبيب مختص.