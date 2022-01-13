ياسمين غيث تروي معاناة شعرها مع السرطان: كان زي الدبابيس (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الفنانة ياسمين غيث، إحدى أشهر محاربات مرض السرطان الخبيث، إذ كافحت شراسته بصمود، وواجهت بكل صبر جلسات الكيماوي القوية، والآثار المترتبة عليها، التي تفسد الرشاقة، وتضرب الوجوه بالشحوب، لكنها خاضت المعركة بكل إرداة وتحدي وإصرار على هزيمة ذلك الشبح اللعين، لتتمكن من الانتصار عليه، بعد رحلة دامت 5 سنوات.

حكاية ياسمين غيث مع أول جلسة كيماوي

تحدثت ياسمين غيث، عن قصتها مع أولى جلسات الكيماوي، وما ترتب عليها من سقوط شعرها وتبدل ملامحها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال عدد من الصور، التي وثقت رحلتها الصعبة في طريق الانتصار عليه، واستعادة كامل هيئتها ورشاقتها.

وبدأت في سرد المعاناة بالرجوع إلى ذكرياتاتها الصعبة مع المرض ومراحله، إذ قالت: «من خمس سنين، بالتحديد يوم 17 أكتوبر، بالظبط بعد 17 يوم من أول جلسة كيماوي ليا، بدأ شعري يقع، زي ما باين في الصورة، صحيت من النوم لقيت شعري نصه علي المخدة».

شعري كان بيشكشكني زي الدبابيس

«النص التاني بيشكشكني زي الدبابيس ومجرد ما ألمسه بيقع»، بهذة العبارة واصلت محاربة السرطان ياسمين غيث، وصف معاناتها مع السرطان، مضيفة: «مش هضحك عليكم، رغم إن دي كانت نتيجة متوقعة، بس خفت واتخضيت، وماكنتش متخيلة إنه يحصل بالسرعة دي، ومن أول جلسة».

حالة نفسية غير مستقرة عاشتها الفنانة الشابة، خلال فترة جلسات الكيماوي: «عملت بوست وكتبتلكم فيه اللي حصل وقتها، وكنت محبطة جدا وعندي اكتئاب، وقولت وقتها إني مش هفقد الأمل، وإني بإذن الله هعدي منها، وهخف بشعري أو من غيره».

دعم من محاربات السرطان

دعم كبير تلقته ياسمين غيث، من محاربات السرطان أخريات، إذ حرصن على تشجيعها وحثها على التحلي بالقوة والصبر: «كل أصحاب القصص الناجحة وقتها، قالولي والله ماتخافيش هترجعي أحلى من الأول، وماكنتش بصدق قوي، وقتها واحد من صحابي قال لي، هتطلعي منها أقوي وأحلى من الأول».

استعادة الشعر من جديد

«من 5 سنين للنهاردة، بيجيلي منكم نفس السؤال اللي أنا كنت بسأله، يا تري شعري هيرجع زي الأول»، سؤال اعتادت ياسمين غيث، على سماعه فضلا عن تكراره مع ذاتها، لكنها اليوم أجابت عليه، موضحة ما كان يدور برأسها وما وصلت إليه، قائلةً: «يا تري أخد فيتامينات معينة تساعد، الإجابة والله من غير أي فيتامينات، بإذن الله من بعد شهر من آخر جلسة كيمو، هيبدأ يطلع، وأحلي من الأول فعلا».