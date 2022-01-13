الامارات | بتوجيه من الملك سلمان.. نقل الطفل الكويتي براك حسين إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من الملك سلمان.. نقل الطفل الكويتي براك حسين إلى الرياض بطائرة إخلاء طبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإخلاء الطبي للطفل براك حسين من الكويت ونقله لمستشفى الحرس الوطني بالرياض بطائرة إخلاء طبية.

وكان والد الطفل براك، قد ناشد عبر مقطع فيديو خادم الحرمين وولي العهد، لنقل ابنه لمستشفى الحرس الوطني بالرياض لتلقي علاجه.

وأوضح والد الطفل أن ابنه يعاني من ميل وضغط العمود الفقري على الشريان الرئوي مما يمنعه من التنفس، وحالته خطرة.

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، فرحاً بأوامر خادم الحرمين بنقل الطفل براك إلى المملكة والتكفل بكامل علاجه وإرسال طائرة إخلاء طبي خصيصاً لنقله، مؤكدين أنه موقف إنساني عظيم اعتادوا عليه من قيادة المملكة.

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