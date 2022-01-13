طريقة عمل الإكلير الفرنسي في البيت.. جهزيه بحرفنة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الإكلير من الحلوى الفرنسية التي يعشقها كثير من المصريين، وتقدم في محلات الحلويات، ويمكن إعدادها في البيت بسهولة، لكنها تحتاج إلى عدد من الخطوات لعملها بحرفية عالية، نستعرضها لكِ على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل الإكلير

ثلاثة أرباع كوب دقيق أبيض منخول.

ثلاثة أرباع كوب ماء دافي.

ربع كوب زبدة طرية.

ملعقة سكر.

فانيليا.

رشة ملح.

ثلاث بيضات.

مقادير حشوة الكاسترد

كوب حليب.

2 ملعقة كاسترد.

ربع كوب سكر.

فانيليا.

برش ليمون.

شيكولاتة.

خطوات تحضير الإكلير

- يوضع الماء والزبد والسكر ورشة الملح في إناء على نار هادئة.

- يرفع الإناء من على النار، بعد ذوبان الزبد وغليان الماء.

- يضاف الدقيق ويحرك جيدًا وبسرعة وقوة.

- بعد الانتهاء من عجين الإكلير، ينقل في طبق آخر، ويترك ليبرد.

- بعد أن يبرد تمامًا يضاف البيض واحدة تلو الأخرى، ويقلب بقوة إلى أن يتمازج مع العجين، ثم تضاف البيضة التالية.

- يوضع العجين في كيس التزيين، ثم تشكل منها حسب الرغبة مثل بلح الشام، أو تشكل باليدين على هيئة فطائر أسطوانية أشبه بالخبز الفينو مثلًا.

- يسخن الفرن لمدة 5 دقائق، ثم يدخل الإكلير لمدة 10 دقائق في درجة 210 أو 220، ثم قللي درجة الحرارة إلى 180، واتركيها لمدة 20 دقيقة أخرى.

- يخرج الإكلير من الفرن ويترك ليبرد تمامًا، ثم يشق طرفه كالشطائر والساندوتشات.

- يحشى بالكاسترد بالحليب أو بالشيكولاتة.

- يمكن إضافة الفواكه داخل الإكلير من أعلى.

- يمكن أيضا إضافة مكسرات، حسب الرغبة.

مراحل عمل الكاسترد

- يذاب الكاسترد في الحليب، ثم يوضع على النار إلى أن يبدأ بالغليان.

- يجب الاستمرار في التحريك إلى أن يغلظ قوام الكاسترد.

- يمكن استخدام الكاسترد السادة أو يمكن أن تضاف الشيكولاتة إلى أن تذوب، ويترك ليبرد، ثم يحشى به الإكلير.