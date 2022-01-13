الامارات | سميرة أحمد تعلق على شائعة وفاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد تعلق على شائعة وفاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأت الفنانة المصرية سميرة أحمد لنشر صورة حديثة لها عبر الحسابات الشخصية لزوجها المنتج صفوت غطاس على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد سريعاً على شائعة وفاتها التي تصدرت السوشيال ميديا ونقلتها بعض المواقع الصحفية، وبنفس الوقت أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا عاجلا لاستنكار الشائعة ونفي كل ما ورد فيها من معلومات مغلوطة.

سميرة أحمد علقت عبر توضيح رسمي على شائعة وفاتها مؤكدة إنها بخير وصحة ممتازة وتمارس الرياضة بانتظام داخل النادي، ولا تعرف الهدف وراء ترويج هذه الشائعة، واضافت: إنها بصدد التحضير لعمل درامي جديد.

بنفس الوقت كشف نقيب المهن التمثيلة الفنان أشرف زكي حقيقة ما تم تداوله عن حول وفاة الفنانة سمير أحمد، معربا عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول سميرة أحمد نافيا ما تم تداوله، وقال إنه يجب أن يوضع حد لهؤلاء الأشخاص.

وأكد أشرف زكي في بيان له أن الحالة الصحية لسميرة أحمد جيدة ومستقرة تماما وتقضي أغلب أوقاتها مع أسرتها في المنزل بل وأنها تقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية التي من الممكن ان تعود من خلالها للأعمال الفنية مجدداً.

يشار إلى أن آخر اعمال الفنانة سميرة أحمد كان مسلسل "ماما في القسم" مع النجم الراحل محمود يس كما كانت تستعد الفترة الماضية لمسلسل جديد بعنوان بالحب هنعدي.

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