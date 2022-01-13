الامارات | لهذا السبب.. طبيب ينصح بعدم تناول الجبنة كل يوم

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. طبيب ينصح بعدم تناول الجبنة كل يوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن خبير التغذية الروسي الدكتور أندريه بوبروفسكي، أن الجبنة مفيدة جدا في الشتاء، ومع ذلك لا ينصح بتناولها كل يوم، لأنها قد تسبب تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأشار الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك" الروسي، إلى أن الجبنة تحتل مكانة بارزة في النظام الغذائي للكثيرين. بيد أن هذا المنتج لا ينصح بتناوله كل يوم، لأن الإفراط بتناوله يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك تكون الحصى في الكلى.

وقال: "لا تصلح الجبنة للاستهلاك اليومي، لأنها تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، بالإضافة إلى احتوائها على دهون ضارة وكوليسترول ضار". وفقاً لوكالة "نوفوستي".

وأضاف: معظم الأجبان تحتوي على نسبة عالية من الملح، ما يشكل خطورة على صحة الجسم. فإذا لم يتمكن الشخص من استبعاد الجبنة من نظامه الغذائي، فعليه على الأقل التقليل من تناولها، مشيرا إلى أن الحد الأعلى لتناول الجبنة في اليوم هو 100-150 غراما.

ولفت الطبيب إلى "الجبنة غنية ببروتينات كاملة سهلة الهضم وأحماض أمينية، وهذه البروتينات تقوي منظومة المناعة وتحسن عمل جميع أعضاء الجسم".

وتابع ، كما أن الأجبان مصدر مهم للكالسيوم وفيتامينات مجموعة B وخاصة فيتامين B12 الذي يجعل الجبنة مفيدة جدا في الشتاء، حيث النهار قصير والليل طويل، وهذا الفيتامين يحسن إيقاعات النوم، ويساعد على الوقاية من الاكتئاب الناجم عن قلة ضوء الشمس.



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