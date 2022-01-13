الامارات | زار الطبيب لألم في الأذن.. ليكتشف آمرا صادما

شكرا لقرائتكم خبر عن زار الطبيب لألم في الأذن.. ليكتشف آمرا صادما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أيام من المعاناة والألم في الاذن، قرر رجل بريطاني الذهاب إلى المشفى لمعرفة السبب، ليكتشف أمرا لايخطر على البال.

وبحسب تفاصيل القصة التي حدثت في نيوزيلندا ونشرتها صحيفة «غارديان» البريطانية، فإن زين ويدينغ ظن في البداية أن ماء تسرب إلى أذنه لأنه كان في المسبح، ثم أحس بالنعاس في وقت لاحق.

ومؤخرا استيقظ ويدينغ من النوم، فوجد أن أذنه التي يدور بها شيء غريب قد صارت «مغلقة تماما». بحسب «سكاي نيوز».

وعندما قصد المستشفى، وصف له الأطباء أن يتناول مضادات حيوية، إلى جانب تجفيف جزء من رأسه، لكن الأمور ساءت بعد ذلك.

وأحس ويدينغ بأنه لم يعد قادرا على السمع من خلال الأذن المريضة، كما شعر بألم رهيب لا يحتمل، وعندئذ حجز موعدا لدى طبيبة مختصة في أمراض الأذن.

وما إن أجرت الطبيبة فحصا للمريض حتى صرخت من هول الصدمة، قائلة إن الأمر يتعلق بصرصار داخل الأذن.

واستخرجت الطبيبة الصرصار في غضون دقائق قليلة فقط عن طريق جهاز شفط، ثم انتهت «المحنة» التي لم يكن يتخيل أحد حصولها بهذه الطريقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news