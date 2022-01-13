في الشتاء.. أطعمة تساعد الأطفال على مكافحة الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بصحتنا، فإن التغذية لها أهمية قصوى لدى البالغين أو الأطفال، إذ يحتاج كل شخص إلى تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات.

كيفية تقوية جهاز المناعة لدى طفلك

الأطفال عرضة للعدوى والأمراض المختلفة تساعدتهم على البقاء بصحة جيدة، وجعلهم يشربون الكثير من الماء ومنحهم الأطعمة المغذية يمكن أن يحسن صحتهم بشكل كبير، وفقا لموقع timesofindia.

الأطعمة التي تساعد في الوقاية من الأمراض

وبالتزامن مع فصل الشتاء، إليك بعض الأطعمة الفائقة التي تساعد الأطفال في الحفاظ على صحتهم طوال الموسم.

الخضروات الورقية

الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والخس غنية بالألياف، وحمض الفوليك، والحديد، والكالسيوم، وفيتامين C ، وهذا هو السبب في أنها مفيدة لوظائف المناعة لدى طفلك.

البروكلي

غني بالألياف ومختلف العناصر الغذائية والمعادن الأخرى، يساعد البروكلي على تقوية جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات.

المكسرات

امنح أطفالك بعض المكسرات الصحية لتناول وجبة خفيفة، سيساعد ذلك على إبقاء طفلك دافئًا وحيويًا خلال فصل الشتاء هذا.

البطاطا

تعتبر البطاطا الحلوة رائعة من حيث المذاق، كما أنها مغذية للغاية.

سكر جاكري

يعتبر سكر الجاكري مصدرًا رائعًا للمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا يُقال إنه يعزز جهاز المناعة ويساعد الأطفال والبالغين على التعافي من عدوى مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.