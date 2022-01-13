عكس السائد.. استشاري يحذر من تناول العسل الأبيض على الريق يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُعرف عسل النحل باحتوائه على مضادات الأكسدة الموجودة التي تحمي جسمك من أمراض متعددة، ويحسن صحة الأمعاء، كما أنه يعمل كمثبط للبرد ويساعد في تسكين الألم، سواء كان للكبار والأطفال.

لذلك قد يعتقد الآباء أنه اختيار جيد كطريقة طبيعية لتحلية المشروبات للرضيع، ومع ذلك، يوصي الخبراء بعدم إدخاله في طعام الأطفال أقل من عام.

ويوضح الدكتور محمد رفعت استشاري طب الأطفال في برنامجه "يُحكى أنّ"، أن عسل النحل يتميز بالعديد من الفوائد الصحية ومذكور في القرآن أن "فيه شفاء للناس".

وعلى الرغم من فوائد عسل النحل العديدة إلا أنه حذر من تناوله للرضع أقل من عام، وذلك لأنه قد يسبب تسمما غذائيا لدى الرضع، وذلك عن طريق تناول جراثيم كلوستريديوم البوتولينوم الموجودة في العسل ومنتجاته، حيث تتحول هذه الجراثيم إلى بكتيريا في الأمعاء وتنتج سمومًا ضارة في الجسم.

والتسمم الوشيقي هو حالة خطيرة، وقد يحتاج حوالي 70 % من الأطفال الذين يصابون بالتسمم الغذائي للإقامة في المستشفى للعلاج لمدة 44 يومًا، وقد يكون هناك العديد من التحسينات الصغيرة تليها نكسات، ويتعافى معظم الأطفال بالعلاج، ومعدل الوفيات أقل من 2%.

وحذر من تناوله بشكل يومي على الريق خاصة للأطفال، وذلك لاحتواء عسل النحل على سكريات معقدة صعبة في الهضم، وتعرض الجسم بشكل عام سواء للكبار أو الأطفال يجهد خلايا البنكرياس، وتنتج كم كبير من خلايا بيتا لهضم السكريات المعقدة الموجودة في العسل الأبيض.

لذا فإن تناول ملعقة من العسل الأبيض على الريق يضغط على البنكرياس ومن الأفضل عدم تعرض الجسم لكم من السكريات على الريق، لأن الجسم يكون في حالة صيام لساعات طويلة أثناء النوم.

ويوضح أنه يجب تقديم العسل الأبيض للطفل والاستفادة من فائدة العديدة، ولكن بحذر وبكميات محسوبة حتى لا يصاب الطفل بمرض السكري.

وحسب موقع health line من الجيد إدخال العسل ببطء و "الانتظار لمدة أربعة أيام" لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني من رد فعل لإضافة العسل إلى نظامه الغذائي، جربي أيًا مما يلي:

اخلطي العسل مع دقيق الشوفان.

إضافة العسل على الخبز المحمص.

اخلطي العسل مع الزبادي.

إضافة العسل لعصير مصنوع بالمنزل.

- الكمية المناسبة للعسل الأبيض للأطفال.

الأطفال في عام إلى عامين: ملعقتان صغيرتان (34 جرامًا).

الأطفال في عمر 3 إلى 6 سنوات: ملعقتان صغيرتان ونصف ملعقة (42.5 جرام).

الأطفال أكبر من 6 سنوات: 3 ملاعق صغيرة (51 جرامًا).