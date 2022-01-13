10 معلومات عن عروس الهرم بعد وفاتها في الصباحية: كانت حافظة القرآن وبتلعب كاراتية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجعة كبيرة ألمت بسكان منطقة الهرم، بعد وفاة العروس الشابة هاجر عصام، عقب زفافها الذي كان محور حديث الجميع سواء في حفل الزفاف أو خارجه، من شدة بساطتها وطلتها التي تشبه الأميرات.

ظهرت «هاجر» في حفل زفافها وهي سعيدة وقلبها يدق فرحا وهي تقف إلى جوار عريسها، وأسرتها تلتف حولها، ولكن الفرحة لم تدم طويلا، إذ توفيت داخل شقة الزوجية، أثناء الوضوء، وفق ما قالته ابنة عمتها الدكتورة ولاء شبانة، في تصريحات لـ«الوطن».

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن عروس الهرم، هاجر عصام، التي توفيت بعد ساعات من حفل زفافها، وفق ما ذكرته ابنة عمتها الدكتورة ولاء شبانة.

معلومات عن عروس الهرم

هاجر عصام، ابنة منطقة الهرم، في محافظة الجيزة.

الإبنة الوحيدة لوالديها، وتبلغ من العمر 27 عاما.

تخرجت في كلية الأزهر، وكانت الأولى على دفعتها.

كانت تجيد الفروسية.

كانت تمارس رياضة الكاراتية.

توفيت هاجر عصام، بعد ساعات من حفل زفافها، إثر إصابتها باسفكسيا الخنق، نتيجة تسرب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها.

أتمت حفظ القرآن الكريم.

كانت تتسم بالأخلاق وطيبة القلب، حسب ما ذكرته ابنة عمتها الدكتورة ولاء شبانة.

جرى نقل جثمانها إلى مستشفى أم المصريين، لمحاولة إسعافها، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة.

أشارت ابنة عمتها بأن هاجر عصام، تعرضت للحسد بسبب منقولات عفشها التي خرج الجميع لرؤيتها أثناء نقلها من منزل والدها حتى شقة الزوجية.

كانت الفتاة تتوضأ لأداء الصلاة، حتى وقعت فاقدة للوعي، إثر إصابتها باسفكيا الخنق نتيجة تسريب غاز.

وفاة عروس الهرم

كانت العروس هاجر عصام، توفيت في يوم الصباحية، بعد ساعات من زفافها، داخل حمام شقة الزوجية، وكان ابنة عمتها الدكتورة ولاء شبانة، تحدثت لـ«الوطن»، عن كواليس الوفاة، قائلة:«أول ما دخلت المستشفى، كلمت زوجها ومكنش عارف يتكلم، ووالدته قالت لي ابني ملمسهاش، أخوه حكالي إنهم كلوا من الأكل اللي إحنا عاملينه، وقالت له هتدخل تتوضى، الكلام ده كان الساعة 10 ونصف بالليل، ودخلت فعلا واتأخرت 40 دقيقة، وافتكر إنها مكسوفة، ولما خبط مردتش، فتح الباب لقاها واقعة على الأرض ومغمى عليها، وجابوا صيدلي يقيس الضغط، قالهم اطلعوا على المستشفى فورا».