الامارات | «غريزة الام تنتصر».. اللبؤة والعجل تصرف عجيب « يثير دهشة العالم».. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن «غريزة الام تنتصر».. اللبؤة والعجل تصرف عجيب « يثير دهشة العالم».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب فيديو لتصرف غريب بين لبؤة وعجل بري صغير تائه عن قطيعه اهتمام الملايين حول العالم، وتم تداول الفيديو الذي نشرته محمية طبيعية في تنزانيا على نطاق واسع، خاصة ان هذا العجل وبالشكل الطبيعي يعتبر وجبة أساسية على مائدة الأسود.

وفي حديث لشبكة «بي بي سي»، وصف المتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية في تنزانيا باسكال شيلوتيت، الفيديو بأنه يجسّد «تفوق غريزة الأمومة على روح الافتراس».

وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلًا من اللحوم يوميًّا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغرام)، حسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الغريب، حيث خلص بعضهم إلى أن سلوك اللبؤة يرجع إلى خطأ في التمييز، أو نوع من المشاعر المتضاربة، التي قد تتشكل لدى الحيوانات إن ضاع أحد أبنائها.

آخرون اعتبروا الفيديو مثالًا على انتصار روح التعاطف في عالم الحيوان، وتراجع غريزة البقاء والقتل.

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