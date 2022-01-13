الامارات | محمد رمضان يشوّق جمهوره: "باقي ٨٠ يوم".. فما هي المفاجأة ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشوّق جمهوره: "باقي ٨٠ يوم".. فما هي المفاجأة ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على الانستغرام صورا من كواليس مسلسل "المشوار" مع مخرج العمل محمد ياسين وعلق على الصور "باقي ٨٠ يوم عالمشوار للمخرج محمد ياسين و الكاتب محمد فريد".

وذلك في سياق تشويق الجمهور للعمل الذي تشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني ويخوض به السباق الدراما الرمضاني لعام 2022.

على جانب آخر، كان محمد رمضان طرح احتفالا بالعام الجديد أغنية "متعودة" بالاشتراك مع الرابر الجزائري سولكينج، وإخراج حسام الحسيني.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى"من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

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