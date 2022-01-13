عروس الهرم.. ماتت في الصباحية وأسرتها لم تتسلم جثمانها حتى الآن (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرحة تحولت لحزن كبير، وزغاريد باتت صراخا ونواحا، وأنوار أُضيئت احتفالا بالزفاف وبحياة جديدة، انطفأت بعد 24 ساعة حزنا، وبدلا من استقبال المهنئين، استقبلت الأسرة المعزّين الذين جاءوا لمواساتها، غير مصدقين أنّ «عروس الهرم» التي حضروا زفافها قبل ساعات، باتت تحت التراب، كما تركت وفاتها حزنا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

وكشفت الدكتورة ولاء شبانة، ابنة عمة العروس هاجر عصام، كواليس الجنازة ومراسم الدفن، في منشور عبر حسابها على فيس بوك، قائلةً: «لم يتم إعلان عزاء لأننا لم نتسلم الحبيبة الغالية المغفور لها ابنة خالي عروس الجنة هاجر عصام، صعدت روحها الطاهرة إلى بارئها ليلة زفافها».

ابنة عمة العروس الفقيدة تروي كواليس الجنازة والدفن

وتابعت الدكتورة ولاء شبانة: «إلى الآن نتمم الإجراءات لمراسم الدفن، خالص الشكر والتقدير لحضراتكم، كل من أرسل واتصل ودعا لنا بالصبر في ظهر الغيب، شكرا وبعتذر لعدم التمكن من الرد على الجميع من الإخوة والأصدقاء والإعلاميين والتلفزيون من كل الأنحاء، نظرا لهذه الظروف وتواجدنا معها في المستشفى إلى الآن، لا أرانا الله مكروها لديكم».

معلومات عن عروس الهرم المتوفاة

ولم تنعم العروس هاجر عصام (27 عاما)، سوى بساعات قليلة من الحياة الزوجية، حيث تحولت مباركات الصباحية إلى تعزية، توفيت بعد نحو 24 ساعة من زفافها، وشهدت وفاتها تساؤلات عديدة عن سبب الوفاة، وتبيّن أنّها توفيت داخل دورة المياه إثر إصابتها باسفكيا الخنق نتيجة تسريب غاز.