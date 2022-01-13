ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر 30 يوما؟.. نتيجة مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل فكرت في يوم من الأيام ما الذي سيحدث لجسمك لو توقفت عن تناول السكر لمدة 30 يوما، أو هل كنت تعلم أنّ تناول الآيس كريم بنكهتك المفضلة أو قطعة الدوناتس، يمكنه التحكم في حالتك المزاجية، حقيقة الأمر أنّ الحلويات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تعطيك شعورا بالسعادة لكنه «مؤقت»، كما أنّ أضرارها أكثر بكثير من فوائدها، حتى أنّ خبراء التغذية أطلقوا على السكر اسم «السم الأبيض» لأضراره الكثيرة على الجسم.

تستعرض لك «هن» أهم ما يحدث لجسدك عند التوقف عن تناول السكر وفق موقع obgynal، وكذا فوائد الامتناع عن تناول السكر.

فوائد الامتناع عن تناول السكر

الامتناع عن تناول السكر يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما أنّ تناوله بكثرة يرفع مستويات السكر في الدم إلى مقاومة الأنسولين، ما يتسبب في خلل بعمل الكبد والبنكرياس والأعضاء الأخرى.

فقدان الوزن

في كل مرة تأكل فيها حلوي يحصل جسمك على كمية كبير من السعرات الحرارية، ما يساعد على زيادة الوزن، وفوضى في الهرمونات المسؤولة عن الحفاظ على الوزن الصحي، كما يؤثر أيضًا على جزء الدماغ الذي يتحكم في الشهية، فتناول الكثير من السكر يجعل عقلك يظن أنّه ما زال جائعا، بينما الواقع ليس هناك حاجة للاستمرار في تناول الطعام، ورغم ذلك عندما تقرر التوقف عن تناول السكر ستفقد الوزن بكل سهولة.

تناول الكيك أو الآيس كريم سيجعلك تشعر بسعادة على المدى القصير، لكن على المدى الطويل فتناول نظام غذائي عالي السكر يؤثر بشكل سلبي على وظائف الدماغ، حيث وجدت دراسة نشرت عام 2015 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أنّ النساء اللائي تناولن الأطعمة مليئة بالسكر ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، ارتفعت لديهم معدلات الإصابة بالاكتئاب.

التوقف عن تناول السكر يقلل فرص الإصابة بالأمراض، حيث يجعل جهاز المناعة يعمل بالطريقة التي صمم بها، فالالتهاب المزمن المرتبط بارتفاع السكر في الدم، يقلل الاستجابة المناعية، ما يجعلك عرضة أكثر لنزلات البرد والإنفلونزا على مدار العام.

تحسن صحة الفم

يرتبط تناول السكر ارتباطا وثيقا بزيادة مخاطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة لدى الأطفال والبالغين، فالبكتيريا الموجودة في الفم تكسر السكر وتنتج حمضا يضر بالأسنان، وبالتالي الامتناع عن السكر يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان والنفس المنعش.

توضح الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، أهم ما يحدث للجسم بعد توقف تناول السكريات لمدة شهر كامل، ففي البداية سيعاني البعض من الصداع وتقلبات المزاج، إذ تتسبب السكريات في أعراض تشبه الإدمان، وتحسن كبير للأشخاص الذين لديهم مقاومة الأنسولين، وبعد انتهاء أعراض انسحاب السكر من الجسم يصبح التركيز أفضل، النشاط الجسماني سيصبح أفضل، إضافة إلى تحسن معدل الحرق بشكل كبير عما سابق.

ماذا يحدث للجسم بعد توقف تناول السكريات لمدة 3 أشهر فأكثر؟

بعد 3 أشهر من التوقف عن تناول السكريات، ستلاحظ تحسن وظائف الجسم في التحاليل وفي مستوى السكر في الدم، كما ستعمل الهرمونات بشكل منضبط، وانخفاض كبير في الوزن نتيجة فقد السعرات الحرارية، وارتفاع مناعة الجسم والوقاية من نزلات البرد المتكررة.