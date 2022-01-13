طريقة عمل كوارع بالحمص.. وصفة طاجن جديدة وسهلة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكوارع من الأكلات الشعبية المعروفة التي يفضلها الكثيرون وأيضا ينفر منها بعض الناس، إلا أنّها من الأطعمة المميزة سواء في شكلها أو ملمسها أو مذاقها.

وهناك عدة طرق لعمل الكوارع سواء مسلوقة أو في طاجن أو بالصلصة وغيرهم، وتبحث ربات البيوت على طرق جديدة كنوع من الاختلاف في طريقة عمل الكوارع، وهو ما قدمه الشيف شربيني عبر شاشة CBC سفرة.

وترصد «هن» بالتفاصيل طريقة عمل كوارع بالحمص بحسب الشيف شربيني.

طريقة عمل كوارع بالحمص

مقادير طاجن كوارع بالحمص

كوارع

حمص مسلوق

ورق لورا

جزر

حبهان

كرفس

بصل

ثوم

كرات

ملح

فلفل أسود

فلفل حار

جوزة الطيب

بهارات

مكعب مرقة

زيت

كزبرة جافة

قرفة

كزبرة خضراء

زعتر

طريقة تحضير طاجن كوارع بالحمص

- يشوح البصل المفروم في الزيت على النار.

- يضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الخضراء.

- يضاف الفلفل الحار والمرقة.

- تسلق الكوارع في الماء المغلي على النار حتى النضج.

- يضاف الكرفس والبصل والكرات والجزر المفروم والثوم، والتوابل والملح والفلفل الأسود.

- تضاف قطع الكوارع المسلوقة والحمص المسلوق.

- يوضع الخليط في طاجن ساخن مع خليط البصل.

- يوضع كل الخليط في الفرن حتى تمام النضج، ثم يقدم.

طريقة عمل كوارع

ويمكن عمل الكوارع دون الحمص، بهذه الطريقة بحسب الشيف شربيني، كما يلي:

- سلق الكوارع في ماء وحبهان وورق لورا وقرنفل وجزر وبصل وكرفس وثوم وكرات وملح وفلفل.

- رفع الكوارع وتصفيتها.

- يفرم البصل في كبة ويشوح في طاسة بها زيت على النار، مع ملح وفلفل والبهارات وزعتر ومكعب المرقة وورق اللورا.

- يفرم الجزر والكرفس في الكبة ثم يضاف إلى الطاسة مع البصل والفلفل الحار والكزبرة.

- تسلق الطماطم وتقشر وتقطع ثم تضاف إلى الخليط ويرفع في طاجن مع الكوارع، ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج ثم يقدم ساخنًا.