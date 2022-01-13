حذاء "ماري جين" يطل بوجه جريء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Elle” بأن حذاء ماري جين “Mary Jane” الكلاسيكي يطل هذا العام بوجه عصري جريء ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حذاء ماري جين، الذي يمتاز بإبزيم على مشط القدم، والذي يستحضر في الذهن براءة مرحلة الطفولة، يأتي هذا العام بنعل سميك وكعب ضخم ليضفي على المظهر لمسة تفرد تسلب الألباب.

وأضافت “Elle” أن حذاء ماري جين يكتسي باللون الأسود أو الأبيض أو البيج، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة كاجوال تناسب الحياة اليومية من خلال تنسيق الحذاء مع سروال جينز ذي أرجل مستقيمة ومعطف صوفي طويل.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تلائم الحفلات والمناسبات الراقية من خلال تنسيق حذاء ماري جين مع فستان أسود قصير وجورب طويل يكتسي باللون الأسود.