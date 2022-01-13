ما حكم «تشمير» الكم في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحتار البعض في أمور دينية تحتاج إلى توضيح، من ذلك السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وجاء فيه: «هل يجوز الصلاة بقميص بدون أكمام».

وأجابت دار الإفتاء في فتواها عبر فيديو بموقع «يوتيوب»، قائلة: «صلاة الرجل تحتاج إلى ستر العورة، وكذلك صلاة المرأة، عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وهي المناطق التي يجب تغطيتها أثناء الصلاة».

وأضافت الدار: «وعورة المرأة في الصلاة كل الجسم ماعدا الوجه والكفين والقدمين، والرجل يمكنه ارتداء قميص دون أكمام؛ لأن الذراع ليس من العورة».

حكم «تشمير» الكم في الصلاة

وأكدت الدار: «إذا وقف العبد في الصلاة بين يدي مولاه عز وجل لا بد أن يكون على أحسن هيئة، عملا بقول الله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)».

ولفتت إلى أنه «يعتبر تشمير الكم من المكروهات، لما ورد من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ، وَلَا الشَّعْرَ».

وتابعت دار الإفتاء في الإجابة على السؤال: «اتفق العلماء على النهي عن الصلاة والثوب مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه».