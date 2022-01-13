مجموعات من الفواكه يمكنك تقديمها لطفلك في الصباح الباكر.. «تقوي مناعته»

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال الصباح الباكر، تحرص العديد من الأمهات على تقديم الوجبات الصحية، التي تمنح أطفالهن الطاقة والنشاط اللازمين لهم، لمساعدتهم على قوة التركيز والاستيعاب، خاصة خلال فترة الدراسة وأداء الامتحانات.

وهناك مجموعات مختلفة من الفواكه اللذيذة والشهية، التي يمكنك تقديمها في مجموعات مدمجة لطفلك، في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والتي تساعد على إمداده بالطاقة اللازمة، وفق ما عرض موقع healthline الصحي، التي من بينها:

1- الكرز والأناناس والتوت

الأناناس مليء بفيتامين «C» ويحتوي على إنزيم يسمى «البروميلين» الذي يقلل من التهاب الأمعاء، ويعزز وظيفة المناعة، ويحفز هضم البروتين، ويمكن دمجه مع التوت البري الذي يعد مصدرًا لمضادات الأكسدة، وفيتامينات أ، ج، هـ.

فيما يحتوي الكرز على كميات أكبر من المركبات الفينولية، التي تقلل من حدوث الالتهابات.

2- الجريب فروت والكيوي والفراولة

يمكن أن يساعد كل من الكيوي والجريب فروت والفراولة معًا في رفع مناعة الجسم؛ إذ أن الكيوي غني بفيتامين C الذي يساعد على دعم جهاز المناعة، بينما يعتبر الجريب فروت والفراولة أيضًا من أفضل الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين المذكور أكثر من البرتقال، كما يوجد ببذور الفراولة معادن تدعم وظيفة المناعة.

3- التين والعنب الأحمر والرمان

تلك الفواكه الثلاث غنية بمضادات الأكسدة ومركبات مكافحة الأمراض، التي تحمي أجسامنا من التعرض لأعراض الشيخوخة مبكرا، فضلا عن احتوائها على خصائص قوية مضادة للأكسدة.

ويحتوي العنب أيضًا على نسبة عالية من اللوتين والزياكسانثين، ما يحافظ على قوة الرؤية وتعزيزها، ويمكن أن يقلل من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

كما يحتوي الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة، مقارنة بمعظم الفواكه، ويمكن أن يساعد في عكس تلف الجلد والإصابة بشحوبه.