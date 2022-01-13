«ياسمين» كادت تفقد حياتها بسبب وجبة جاهزة.. شعرت بضيق في التنفس (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف مفاجئ تعرضت له فتاة عشرينية كادت أن تفقد حياتها بسببه، بعدما تعثرت أثناء مضغها لوجبة غذائية جاهزة، اشترتها من أحد المتاجر، لتناولها في العشاء، لكن ثمة شيء حدث لم يكن في حسبانها، تسبب في شعورها بضيق التنفس.

تفاصيل واقعة الفتاة العشرينية

عانت ياسمين ديفيس، الفتاة الأمريكية صاحبة الـ 26 عامًا، من تجربة الاقتراب من الموت بعد أن تناولت وجبة جاهزة عقب شراءها من أحد المتاجر، وخلال مضغها للطعام فوجئت بقطعة حجرية، تسببت في كسر حشو أسنانها، وكادت أن تخنقها، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وتتذكر الفتاة اللحظة المزعجة والخطيرة التي تعرضت لها، بعد أن عضت على حجر كان مختبئًا داخل وجبة الطعام المكونة من مكرونة وايت صوص وعيش الغراب «المشروم»، قائلة: «تلك اللحظة جعلتني خائفة للغاية».

وجبة بـ170 جنيه على العشاء

واشترت الفتاة العشرينية تلك الوجبة للعشاء مقابل 7.95 جنيه إسترليني، ما يعادل 171 جنيه مصري، وتحكي أنها بينما كانت تتناولهتا فوجئت بالعض على شيء كان صعبا، أدى إلى إزاحة أحد حشوات أسنانها، ومن ثم بلعته دون قصد، وبدأت في الشعور بالاختناق، ولحسن الحظ أن صديقها كان بجوارها، وأنقذها من الأمر بأعجوبة تامة.

وقالت «ياسمين» في تصريحاتها: «بصراحة لم أصدق أن مثل هذا الشيء يمكن أن يتجاوز المعايير ويتواجد في منتج غذائي، أنا محظوظة جدا لأن شريكي كان معي خلال تلك اللحظة الصعبة، وأنقذني حتى تمكنت من بصق الطعام، ومن ثم إخراج تلك القطعة الحجرية من فمي، إنه شعور مروع عندما تفقد القدرة على التنفس».

وسرعان ما تقدمت الفتاة العشرينية بفتوى في المتجر، لتتلقى رسالة نصية منه جاء مضمونها: «نأمل حقًا أن تمنحينا فرصة ثانية، ونحن حريصون على تصحيح الأمر».