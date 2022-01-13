ماذا تعرفين عن الانتباذ البطاني الرحمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Women’s Health” أن الانتباذ البطاني الرحمي (Endometriosis) هو ورم حميد يعني نمو بطانة الرحم خارج الرحم؛ حيث تنمو تلك البطانة على جانبي تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب ثم المبيضين أو إلى عنق الرحم.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة المرأة أن أسباب هذا المرض المعروف أيضا باسم بطانة الرحم المهاجرة غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أن الأسباب تكمن في خلل طارىء بجهاز المناعة واختلال في إفراز بعض الهرمونات وخروج دم الحيض عكس مجراه الطبيعي.

وتتمثل أعراض الانتباذ البطاني الرحمي في آلام الحيض الشديدة وآلام بالجزء السفلي من الجسم وآلام أثناء التبول أو التبرز أو ممارسة العلاقة الحميمة، بالإضافة إلى التعب والإرهاق الجسدي والنفسي.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ نظرا لأن عدم العلاج له تأثير سلبي على خصوبة المرأة، علما بأن العلاج يشمل الأدوية والجراحة.